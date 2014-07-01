中国债市动态：现券收益率和IRS大涨，受正回购再现及PMI走高多重打压

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透上海7月1日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率和利率互换均大举上行，因公开市场正回购在上周四暂停一次后再度现身，以及稍早官方6月制造业PMI升至六个月高点，诸多不利因素共同打压市场情绪。
交易员认为，长债收益率领涨，预示着现券可能开始步入调整。不过如果没有特殊外因刺激，应该很难再出现今日这种惨烈局面。未来表现还需要看资金面何时会有改善，以及后续将公布的其他经济数据。
中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周二联合公布，宏观经济先行指标--6月官方制造业采购经理人指数(PMI) 为51.0，与路透调查预估中值一致，为连续第四个月上升，并创六个月高点。
北京一银行交易员表示，一早起，现券收益率即明显走升。待大幅偏离预期的国开行10年债结果公布后，市场情绪达到白热化。其中10年左右的金融债收益率涨幅一度高达10个基点(bp)左右，三年的稍短期限也走升约5个bp。
对于现券收益率走升的原因，他认为，“正回购，PMI和存贷比调整都有(影响)，市场情绪化蛮重的。”
剩余期限近10年的国开行固息债140205券最新报价 在5.0500%/4.9400%，上日尾盘为4.9700%/4.9200%。
央行公开市场上周四首次暂停正回购，不过今日又意外再现身。银行间资金市场七天期加权回购利率 则升逾40bp至4.45%附近。
受二级市场带动，国开行上午招标的3/5/7/10年四期增发债，结果均高于预期。尤其是10年期品种，5.5016%的中标收益率为投标上限，且投标倍数仅为1.01倍，勉强脱离流标噩运。
不过从一级半表现来看，上述10年期新增发国开债，在5.10%甚至更低水平有成交。显示5.5016%的中标结果，存有相当大的意外性因素。
饱受中国银行业诟病的的75%存贷比监管红线，在实施近20年后终于由银监会做出调整。缩分子、扩分母的口径调整，不单着眼于释放信贷以支持经济的当下需要，亦将推动中国迈出加速推进金融系统市场化的一大步。
国债期货市场上，中金所五年期国债期货主力合约TF1409 周二扩大跌势，早盘收报94.038元人民币，较上日结算价下跌0.376元，或0.4%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。