中国债市动态：现券收益率和IRS大涨，受正回购再现及PMI走高多重打压

路透上海7月1日 - 中国银行间债市周二早盘现券收益率和利率互换均大举上行，因公开市场正回购在上周四暂停一次后再度现身，以及稍早官方6月制造业PMI升至六个月高点，诸多不利因素共同打压市场情绪。

交易员认为，长债收益率领涨，预示着现券可能开始步入调整。不过如果没有特殊外因刺激，应该很难再出现今日这种惨烈局面。未来表现还需要看资金面何时会有改善，以及后续将公布的其他经济数据。

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周二联合公布，宏观经济先行指标--6月官方制造业采购经理人指数(PMI) 为51.0，与路透调查预估中值一致，为连续第四个月上升，并创六个月高点。

北京一银行交易员表示，一早起，现券收益率即明显走升。待大幅偏离预期的国开行10年债结果公布后，市场情绪达到白热化。其中10年左右的金融债收益率涨幅一度高达10个基点(bp)左右，三年的稍短期限也走升约5个bp。

对于现券收益率走升的原因，他认为，“正回购，PMI和存贷比调整都有(影响)，市场情绪化蛮重的。”

剩余期限近10年的国开行固息债140205券最新报价 在5.0500%/4.9400%，上日尾盘为4.9700%/4.9200%。

央行公开市场上周四首次暂停正回购，不过今日又意外再现身。银行间资金市场七天期加权回购利率 则升逾40bp至4.45%附近。

受二级市场带动，国开行上午招标的3/5/7/10年四期增发债，结果均高于预期。尤其是10年期品种，5.5016%的中标收益率为投标上限，且投标倍数仅为1.01倍，勉强脱离流标噩运。

不过从一级半表现来看，上述10年期新增发国开债，在5.10%甚至更低水平有成交。显示5.5016%的中标结果，存有相当大的意外性因素。

饱受中国银行业诟病的的75%存贷比监管红线，在实施近20年后终于由银监会做出调整。缩分子、扩分母的口径调整，不单着眼于释放信贷以支持经济的当下需要，亦将推动中国迈出加速推进金融系统市场化的一大步。