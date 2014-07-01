《焦点》法国巴黎银行认罪，支付近90亿美元与美国当局和解

先前有消息人士向路透表示，协商过程中，纽约州银行业监管机构主管Benjamin Lawsky提议将这项禁令做为该行不被吊销纽约州营业执照的条件之一。

除此之外，法国巴黎银行完全被禁止在纽约及伦敦以代理银行(correspondent bank)身分结算旗下子银行以外的第三方银行美元交易，为期两年。

总罚款当中，有22.4亿美元将以民事罚款的名目流入Lawsky管辖的纽约州金融局。包括集团营运长Georges Chodron de Courcel等13名人士将离开该行。

助理检察官Attorney Ted表示，“这样的合谋行为法国银行高层所知悉且纵容。”

巴黎银行的Dirani向法官表示，该行先前采取多项措施来规避美国对苏丹、古巴及伊朗的制裁规定。

司法部表示，法巴违法的多笔伊朗交易是代替客户执行，包括一家总部位于迪拜、但实际上是隶属于伊朗的石油公司。

曼哈顿的Vance表示，检方坚持要该行认罪，原因在于这样的行为由来已久，甚至于调查开始之后一段时间还有，其他考量还包括交易量及这类行为的本质。

美国国税局刑事调查主管Richard Weber表示，巴黎银行“可说是明目张胆地从事数以千计的违法行为。”

内部备忘录显示，巴黎银行高层虽然知道苏丹的人道危机以

及其政府与盖达组织(al Qaeda)创办人奥萨玛宾拉登的关系，但仍与苏丹有业务往来，因交易有利可图。

法国银行监管机构ACPR表示，巴黎银行可以应对相关制裁，财务体质不会面临风险，法国财长萨潘(Michel Sapin)则表示，巴黎银行“仍可为法国的经济活动提供融资。”(完) (编译/审校 李春喜/白云/张明钧/张荻)