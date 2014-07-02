《中国债券市场每日交易备忘》--7月2日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国财政部280亿元人民币七年期固息国债10:35-11:35招标，利率预测均值4.05% 亿利资源集团10亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，北京银行主承 华融证券10亿元三个月期短融招标(主体评级AA+)，招商银行/光大银行等主承 安徽供销商业总公司2.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，兴业银行主承 广西正润发展集团4.4亿元五年期投资者选择权(3+2)中期票据簿记建档(主体评级AA)，国开行主承 西宁经济技术开发区投资控股15亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，招商银行主承 柳州产业投资9亿元七年期投资者选择权(5+2)固息债簿记建档(主体评级AA)，平安证券主承 赤峰元宝山区国资10亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，国信证券主承 =========================================================================== 二、新债上市： 国开行50亿元三年期固息债140216，票面利率4.5% 江苏金桥盐化集团7亿元七年期投资人选择权(4+3)固息债1480352，票面利率6.88% 大石桥市城建投10亿元七年期固息债1480372，票面利率7.4% 北京国资经营公司16亿元10年期固息债1480377，票面利率5.9% 中国建材 45亿元九个月期超短期融资券011437007，票面利率5% 广州电气装备集团3.9亿元三年期中期票据101464026，票面利率6% ============================================================================ 三、缴款： 农发行50亿元一年期固息增发债140437，发行价100.19元 南宁绿港建设投资集团5亿元七年期固息债1480381，票面利率7.30% 德州城投18亿元七年期固息债1480385，票面利率6.48% 财政部代发260亿元三年期固息地方债149104，票面利率4.01% 财政部代发261亿元五年期固息地方债149105，票面利率4.12% 招商证券 30亿元三个月短融 齐鲁证券10亿元三个月短融 江苏国信资产管理集团20亿元一年期短融 本溪北营钢铁集团15亿元一年期短融 云南能源投资集团有限公司18亿元5年/4年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 中国建材 45亿元三个月期超短期融资券011437003到期兑付，票面利率5.20% 10广东高速债 1080073付息 10上海港MTN1 1082117付息 12升华债 1280190付息 12旅顺建发债 1280191付息 12川高速MTN1 1282237付息 12地方债02 129102付息 =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --据路透报价页面 显示，香港金管局周二至周三凌晨（纽约时间）多次向市场注资合共162.67亿港元 ，因港元汇价转强。这亦是金管局自2012年12月以来再度向银行体系注资。 --中国21世纪经济报 道称，国家统计局目前已经初步完成新的国民经济核算修订方案，其中一个重大变化是将 知识产权产品的研发投入等计入国内生产总值(GDP)，这会导致GDP总量大增。该方案预计经过研讨修改后上报国 务院批准，有望在明年实施。[nL4S0PD09P ] --美国财长称从美国的角度看汇率是一个很重大的问题，人民币需要进一步升值,从贸易角度看人民币估值不合 理。 7/3公布6月官方非制造业PMI (5月55.5) 7/9公布6月工业生产者出厂价格指数(PPI) (5月-1.4%) 6月居民消费价格指数(CPI) (5月2.5%) 7/10公布6月进出口贸易数据 (5月顺差359.2亿美元) 7/16召开二季度国民经济运行情况新闻发布会 其中:固定资产投资(不含农户) (1-5月17.2%) 社会消费品零售总额 (5月12.5%) 工业增加值 (5月8.8%) 房地产投资和销售情况月度报告 7/18公布6月70个大中城市住宅销售价格月度报告 7/24公布7月汇丰中国制造业PMI初值 (6月初值50.8) 7/27公布1-6月规模以上工业企业利润 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 李宏薇/康熙泽；审校 吴芳/丁淑琴)