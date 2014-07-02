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亚洲 | 2014年 7月 2日 星期三 09:09 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--7月2日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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  一、新债发行：
    
  中国财政部280亿元人民币七年期固息国债10:35-11:35招标，利率预测均值4.05%
  亿利资源集团10亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA)，北京银行主承
  华融证券10亿元三个月期短融招标(主体评级AA+)，招商银行/光大银行等主承
  安徽供销商业总公司2.5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，兴业银行主承
  广西正润发展集团4.4亿元五年期投资者选择权(3+2)中期票据簿记建档(主体评级AA)，国开行主承
  西宁经济技术开发区投资控股15亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，招商银行主承
  柳州产业投资9亿元七年期投资者选择权(5+2)固息债簿记建档(主体评级AA)，平安证券主承
  赤峰元宝山区国资10亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，国信证券主承
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  二、新债上市：
  
  国开行50亿元三年期固息债140216，票面利率4.5%    
  江苏金桥盐化集团7亿元七年期投资人选择权(4+3)固息债1480352，票面利率6.88%
  大石桥市城建投10亿元七年期固息债1480372，票面利率7.4%
  北京国资经营公司16亿元10年期固息债1480377，票面利率5.9%
  中国建材 45亿元九个月期超短期融资券011437007，票面利率5%
  广州电气装备集团3.9亿元三年期中期票据101464026，票面利率6%
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  三、缴款：
    
  农发行50亿元一年期固息增发债140437，发行价100.19元
  南宁绿港建设投资集团5亿元七年期固息债1480381，票面利率7.30%
  德州城投18亿元七年期固息债1480385，票面利率6.48%
  财政部代发260亿元三年期固息地方债149104，票面利率4.01%
  财政部代发261亿元五年期固息地方债149105，票面利率4.12%    
  招商证券 30亿元三个月短融
  齐鲁证券10亿元三个月短融
  江苏国信资产管理集团20亿元一年期短融
  本溪北营钢铁集团15亿元一年期短融
  云南能源投资集团有限公司18亿元5年/4年期中票
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  四、还本付息： 
 
  中国建材 45亿元三个月期超短期融资券011437003到期兑付，票面利率5.20%
  10广东高速债 1080073付息
  10上海港MTN1 1082117付息
  12升华债 1280190付息
  12旅顺建发债 1280191付息
  12川高速MTN1 1282237付息
  12地方债02 129102付息
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
    
  --据路透报价页面 显示，香港金管局周二至周三凌晨（纽约时间）多次向市场注资合共162.67亿港元
，因港元汇价转强。这亦是金管局自2012年12月以来再度向银行体系注资。 
  --中国21世纪经济报 道称，国家统计局目前已经初步完成新的国民经济核算修订方案，其中一个重大变化是将
知识产权产品的研发投入等计入国内生产总值(GDP)，这会导致GDP总量大增。该方案预计经过研讨修改后上报国
务院批准，有望在明年实施。[nL4S0PD09P ]
  --美国财长称从美国的角度看汇率是一个很重大的问题，人民币需要进一步升值,从贸易角度看人民币估值不合
理。 

    7/3公布6月官方非制造业PMI                    (5月55.5)
    7/9公布6月工业生产者出厂价格指数(PPI)        (5月-1.4%)
           6月居民消费价格指数(CPI)              (5月2.5%) 
    7/10公布6月进出口贸易数据                    (5月顺差359.2亿美元)
    7/16召开二季度国民经济运行情况新闻发布会   
        其中:固定资产投资(不含农户)              (1-5月17.2%)
             社会消费品零售总额                  (5月12.5%)
             工业增加值                          (5月8.8%)
             房地产投资和销售情况月度报告       
    7/18公布6月70个大中城市住宅销售价格月度报告   
    7/24公布7月汇丰中国制造业PMI初值             (6月初值50.8)                
    7/27公布1-6月规模以上工业企业利润              
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   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) 
                                                                                               
 
 (整理 李宏薇/康熙泽；审校 吴芳/丁淑琴)
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