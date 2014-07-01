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亚洲 | 2014年 7月 1日 星期二 09:54 BJT

台湾股市：早盘变动甚微，银行类股下滑而鸿海续升

路透台北7月1日 - 台湾股市周二早盘变动甚微，在市场周一创下六年多来最高收位后，投资者暂时按兵不动。不过鸿海 连续第二日上升，此前有消息称，该公司将购买韩国SK C&C 的部分股权。

在开盘约20分钟后，加权股价指数 微跌0.06%报9,387.23点。

鸿海上升0.5%，提振电子类指数 微升0.2%。

在下跌板块中，金融保险类指数 跌0.26%，纺织纤维类指数 下滑0.4%。(完)
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