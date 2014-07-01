更新版 1-中国公开市场：正回购重现但单日维持净投放，货币政策不改稳中偏松

* 半年末时点渡过，公开市场正回购重现

* 操作量不大，单日维持净投放

* 货币政策稳中偏松基调应未改

* 存贷比调整等措施显示，有保有压定向刺激政策续发力 (新增更多评论和背景)

路透上海7月1日 - 半年末时点一过，中国央行公开市场正回购操作继上周四暂停后，周二即又重启，不过规模不大，单日仍维持净投放，显示货币政策稳中偏松的基调应未改变。

业内人士分析并指出，从最新PMI等宏观数据分析，经济企稳态势基本明确，政策全面放松的必要性进一步回落，在定向降准之后，最新存贷比调整的措施亦表明，“有保有压”的定向刺激政策仍在发力。

“上周(四暂停正回购)只是半年末特殊时点的应对，月末过了，特殊时点的流动性收缩过去，央行还是保持原来的节奏，”三菱东京日联银行(中国)首席金融市场分析师李刘阳称。

央行公告显示，今日200亿元人民币28天正回购操作，中标利率维持在4.0%；本周累积850亿元资金到期投放，其中今日到期为150亿元三年期央票和300亿元正回购，央行未续做三年央票，据此计算，今日净投放250亿元。

面对年中资金波动敏感时点，上周四央行四个月来首次暂停正回购之举，大出市场意料之外，当周为连续七周净投放。

李刘阳认为，央行将保持流动性基本充裕，但亦不愿太宽松，以免给予市场误导，而最新存贷比放松政策显示，鼓励将银行间较宽松的流动性转换为贷款，支持实体经济发展，并且通过定向降准等，对小微企业和三农等行业给予政策扶持，推动降低其融资成本，但对平台贷和房地产等高风险行业，通过127号文(即关于规范金融机构同业业务的通知)来收缩其再融资途径。

“有保有压，该保的地方政策扶持，不该保的地方要限制，”他称。

银监会周一称，商业银行存贷比的监管计算口径自7月1日起调整，饱受中国银行业诟病的的75%存贷比监管红线，在实施近20年后终于由银监会做出调整。缩分子、扩分母的口径调整，不单着眼于释放信贷以支持经济的当下需要，亦将推动中国迈出加速推进金融系统市场化的一大步。

而由于正回购重启略超市场预期，且经济数据向好，令债市走势疲弱；上海一商业银行交易员指出，央行正回购重现强调了其不会全面放松的态度，且PMI数据向好，均利空债市。

“PMI数据出来偏利空，经济是企稳的态势，还有调整存贷比，感觉贷款增加会占用债券的投资额度，正回购(上周四)暂停之后又做了，有点超预期。”他称。

而对市场有猜测，是否正回购操作频率会下降至每周一次，该交易员表示，央行在公开市场操作已颇为灵活，今日正回购的重现，已表明“央行如果觉得有回收必要，还是会回收的。”

中国6月官方制造业PMI一如市场预期续升，并创下六个月高点，同期汇丰制造业PMI终值则今年首次进入扩张区间，先行指标的回暖印证了在一系列微刺激政策下，中国经济企稳态势已确立。

一级市场上，国开行早间招标的10年期固息债中标收益率大幅飙高，至5.5016%，远超市场的预测均值4.89%；二级现券中长端收益率及IRS亦明显回升，国债期货市场上，中金所五年期国债期货主力合约TF1409 早盘深跌0.4%至94.038元。

今年以来，央行仅在1月进行了多个期限的逆回购操作向市场投放资金。随后自2月中旬起，转向正回购操作，期限包括14天和28天期两种。虽然二者操作频率不尽相同，但各自中标利率一直分别持稳在3.80%和4.00%水平。但自4月下半月起，即只有28天期正回购。

另根据已公布信息，除常规的正/逆回购以外，2014年央行仅在2月27日使用了一次短期流动性调节工具(SLO)回笼流动性，操作规模1,000亿元，期限五天，利率3.40%。今年首季央行还累计开展常备借贷便利(SLF)3,400亿元，期末常备借贷便利余额为零。(完)

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