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亚洲 | 2014年 7月 1日 星期二 10:17 BJT

期货日报：三季度大商所鸡蛋价格或面临压力，高利润刺激蛋鸡补栏

以下内容节选自7月1日的《期货日报》：

目前国内鸡蛋价格的不断上涨，已经使蛋鸡养殖行业利润率处于历史高位附近。部分市场人士认为，近期随着鸡蛋价格整体走高，三季度国内蛋鸡补栏量或面临快速恢复，后期鸡蛋价格将面临压力。

据芝华数据监测数据，昨日全国鸡蛋价格各省均价为4.4元/斤，环比（上周五）微涨0.01元/斤；主销区均价为4.67元/斤，环比持平；主产区均价为4.4元/斤，环比上涨0.01元/斤。受此影响，昨日鸡蛋期货合约延续上周五的突破行情走势，价格再度创出上市新高，主力跨月1409合约终盘报收于5.365元/斤，上涨0.051元/斤，涨幅0.96%，盘中创出5.369元/斤的上市价格最高纪录。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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