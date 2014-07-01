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亚洲 | 2014年 7月 1日 星期二 10:25 BJT

台湾汇市：台币早盘陷横向整理，主要亚币持稳但升幅极微

路透台北7月1日 - 台币兑美元 周二早盘陷入上日区间内整理，价位变动不大。在台币随主要亚币连涨三日后，由于韩元 等主要亚币升幅受限、高档震荡，台币也暂事休息，今日料难触及29.800关卡。

交易商表示，台币近来随外部环境波动，且连升三日后台湾央行似不乐见台币波段升幅过大，今日见油款入场买入美元，有序进场符合央行缓和台币升势的主轴；在外资动态方面，今日台股虽持续攀高，但外资汇入并不明显，且见实质需求的汇出，对台币涨势助益不大。

〞老大(央行)还是有在盯，只是力道不大。〞一位本地银行交易员说。

此外，交易员亦指出，汇丰及中国官方一早公布的中国6月PMI数值均不弱，提振人民币 走势，虽未带动台币扩张涨势，但也提供一定支撑，令台币欲贬不易，29.860附近暂时成为台币支撑位。

交易员预估今日台币主要交易区间料在29.835-29.870，上日主要区间在29.837-29.868。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，看升台币情绪明显和缓，美元/台币的换汇点折价明显收敛至近平盘附近，一个月远汇报价 暂报在29.840/29.850左右，与现汇价格差距不大，上日纽约盘收在29.830。

交易员观察盘中动态：

* 美元指数 亚洲早盘续在低位徘徊

* 韩元 升势不大，未能突破上日高位

* 油款及外资在29.850附近有一定美元买盘，其他进口商不多

* 台股 续升及人民币趋涨提供台币助力，29.860暂成支撑位

* 台币料暂时进入缓升波段的整理区

交易员预测今日集中交易区间：

* 29.835-29.870

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