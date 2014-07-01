台湾汇市：台币早盘陷横向整理，主要亚币持稳但升幅极微

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透台北7月1日 - 台币兑美元 周二早盘陷入上日区间内整理，价位变动不大。在台币随主要亚币连涨三日后，由于韩元 等主要亚币升幅受限、高档震荡，台币也暂事休息，今日料难触及29.800关卡。
交易商表示，台币近来随外部环境波动，且连升三日后台湾央行似不乐见台币波段升幅过大，今日见油款入场买入美元，有序进场符合央行缓和台币升势的主轴；在外资动态方面，今日台股虽持续攀高，但外资汇入并不明显，且见实质需求的汇出，对台币涨势助益不大。
〞老大(央行)还是有在盯，只是力道不大。〞一位本地银行交易员说。
此外，交易员亦指出，汇丰及中国官方一早公布的中国6月PMI数值均不弱，提振人民币 走势，虽未带动台币扩张涨势，但也提供一定支撑，令台币欲贬不易，29.860附近暂时成为台币支撑位。
交易员预估今日台币主要交易区间料在29.835-29.870，上日主要区间在29.837-29.868。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 中，看升台币情绪明显和缓，美元/台币的换汇点折价明显收敛至近平盘附近，一个月远汇报价 暂报在29.840/29.850左右，与现汇价格差距不大，上日纽约盘收在29.830。
交易员观察盘中动态：
* 美元指数 亚洲早盘续在低位徘徊
* 韩元 升势不大，未能突破上日高位
* 油款及外资在29.850附近有一定美元买盘，其他进口商不多
* 台股 续升及人民币趋涨提供台币助力，29.860暂成支撑位
* 台币料暂时进入缓升波段的整理区
交易员预测今日集中交易区间：
* 29.835-29.870
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--欧元区经济：5月贷款萎缩加剧，欧洲央行等待新举措显效 (完) (记者 林妙容; 审校 张喜良)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。