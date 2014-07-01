《焦点》中国打击共同基金内幕交易，基金经理纷纷辞职避风头

* 证监会打击共同基金行业的内幕交易行为

* 共同基金经理辞职成风

* 三宗内幕交易案件已经完成调查，还有30多宗调查正在进行

路透上海7月1日 - 中国监管当局打击共同基金行业中内幕交易行为，已经引发大量基金经理逃离该行业。

当局努力重振投资者对该国表现低迷的股票市场的信心，而对于共同基金行业的调查只是措施之一。

据中国数据提供商iFund的资料，今年迄今已有超过100名资产管理人辞职，几乎是去年同期的两倍。行业消息人士认为，有不少人辞职是由于担心调查行动牵扯到自己。

调查的一个重点就是所谓的“老鼠仓”，也就是基金公司员工利用非法获得的内部指令单信息，抢在客户买入或卖出指令之前建立仓位，从而在这些交易指令执行时毫无风险地获利。

监管机构也在调查基金公司人员向亲戚朋友泄露基金的股票买卖计划，让后者得以提前建仓的行为。

中国证券监督管理委员会(CSRC)5月时曾表示，正在调查30多起此类案件，并已经完成对光大保德信基金管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司、嘉实基金和平安资产管理有限公司相关基金经理的调查。

证监会称，三名曾在上述基金公司工作的基金经理被认定有“老鼠仓”行为，并已移送警方。对这几人的判决尚未宣布，不过此类案件涉案者极少会判监禁。

平安资产管理有限公司的发言人在给路透的邮件中称，其中的一名涉案人员已经从平安离职。

“公司在密切关注，并支持打击老鼠仓的行动，”该发言人称。平安表示，禁止员工直接或间接交易股票。

路透也联系了其他几家公司，但他们未发表评论。

基金经理们称这个问题很猖獗，但拒绝提供细节，因为公司不允许和媒体讨论这个问题。

一位基金经理说，他预计调查结果将陆续公布，可能牵涉一些知名人物。

“调查结果将会逐步公布，可能会令市场感到意外，因为牵涉到一些业内明星，”该基金经理说。为了避免违反监管规定，该基金经理要求匿名。

中国的共同基金行业规模在全球排名第10。中国官方数据显示，截至2014年5月底，共有91家共同基金公司，有680支基金一共管理着7.25万亿(兆)元人民币（1.2万亿美元）的资产。

该行业的年平均工资也属于中国最高之列，超过100万元人民币(160,300美元)。不过近几年股市表现低迷，基金经理们的高收入受到质疑。

**清除老鼠仓**

自上证综指 在2007年10月触顶6,124点以来，沪深股市的市值已经蒸发逾1.4万亿(兆)美元，相当于中国2013年国内生产总值(GDP)的16%。

沪综指已自上述顶点跌逾60%，完全与中国同期经济快速增长的局面相背，也与其他亚洲股市的涨势大相径庭。

国内投资者普遍回避股市的原因之一在于，市场广泛怀疑交易所就是内幕人士欺诈普通投资者的平台。

证监会发言人邓舸最近在新闻发布会上称，近期调查显示，资产管理业的内幕交易仍是一个突出问题。

上海耀之资产管理中心市场部总监王鸣称，“去年整顿债券，今年整顿基金，这两年管理层整顿市场以挤掉水分，为资本市场大发展铺路。”

“整顿基金方面，也是为股市壮大机构投资者铺路；相对而言，中国债券市场已经以机构投资者为主。“

**拯救股市**

如果能够恢复投资者对中国股市的信心，将会收获巨大收益。

对房地产市场，以及高收益但较复杂理财产品的投机性投资已经造成了经济扭曲情况。中国政府希望股市能够为企业和投资者提供可行的替代平台。

除了监管整顿之外，证监会还在放宽基金市场的管制，并且刚刚颁布新规来为衍生品交易松绑，旨在鼓励创新和吸引更多外国机构进入。