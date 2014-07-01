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亚洲 | 2014年 7月 1日 星期二 10:32 BJT

格林大华期货：沪胶期现货价差扩大，后市存在回落动力

以下内容节选自7月1日的《期货日报》：

沪胶经历四周反弹后，上周五出现短期见顶迹象。6月30日，沪胶1409合约当日大幅下跌1.88%，预示着沪胶反弹遇到了较大阻力。后期青岛保税区去库存支撑的反弹能否持续？对沪胶后市不宜过分乐观。

期现货价差始终是悬在沪胶头上的一把利剑。由于前期沪胶价格快速反弹，导致沪胶1409合约与青岛保税区现货美元计价标胶的价差不断拉大。6月26日，两者价差迫近3,000元/吨，而在通常情况下，这一价差仅为1,500元/吨左右。

从资金操作方面来看，沪胶与美元计价标胶价差过大，将直接导致市场买入美元标胶现货，抛售期货的套利行为愈来愈多。虽然美元标胶并不是上海期货交易所的交割标的，但根据历史价差进行统计，套利的资金同样大量存在，在资金驱动的压力下，目前沪胶价格存在回落动力。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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