格林大华期货：沪胶期现货价差扩大，后市存在回落动力

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
以下内容节选自7月1日的《期货日报》：
沪胶经历四周反弹后，上周五出现短期见顶迹象。6月30日，沪胶1409合约当日大幅下跌1.88%，预示着沪胶反弹遇到了较大阻力。后期青岛保税区去库存支撑的反弹能否持续？对沪胶后市不宜过分乐观。
期现货价差始终是悬在沪胶头上的一把利剑。由于前期沪胶价格快速反弹，导致沪胶1409合约与青岛保税区现货美元计价标胶的价差不断拉大。6月26日，两者价差迫近3,000元/吨，而在通常情况下，这一价差仅为1,500元/吨左右。
从资金操作方面来看，沪胶与美元计价标胶价差过大，将直接导致市场买入美元标胶现货，抛售期货的套利行为愈来愈多。虽然美元标胶并不是上海期货交易所的交割标的，但根据历史价差进行统计，套利的资金同样大量存在，在资金驱动的压力下，目前沪胶价格存在回落动力。(完)
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波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。