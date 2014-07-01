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亚洲 | 2014年 7月 1日 星期二 10:32 BJT

韩国汇市：韩元兑美元盘中持稳，市场顾忌当局干预

路透首尔7月1日 - 韩国韩元兑美元 周二盘中变动不大，在韩元上日触及近六年高位后，市场顾忌当局可能干预。

韩国外汇当局周一疑似入市干预，阻升韩元；当天盘中韩元/美元曾触及1,010.8，为2008年7月31日以来最强水准。

0205 GMT，韩元兑美元 报1,011.5韩元，上日国内收盘报1,011.8。

0205GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,011.5 1,011.8

日圆/韩元 9.9695/606 9.9803

韩国公债期货 * 106.47 106.43

韩国综合股价指数 1,997.01 2,002.21

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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