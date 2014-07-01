台湾股市：强势收涨再创六年八个月高位，明日将挑战9,500点

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透台北7月1日 - 台湾股市周二表现强劲，连续第二天量增收涨，并创逾六年八个月高位。分析师指外资强劲买气带动大盘一鼓作气走高，后续只要外资不休息，台股明日挑战9,500点已无疑虑。
台湾加权股价指数 收高0.52%或48.85点，至9,441.92点，续创六年八个月高位，收盘前高在2007年11月1日报9,598.23点。今日成交值 为1,144.21亿台币，连续两天交投量逾千亿台币，上交易日修正后为1,030.42亿。
兆丰投顾分析师指出，时序进入7月，往年外资买到6月底后放暑假的清淡市况今日没有重现，强劲买气超乎市场预期。该分析师指出，本周及下周将是观察外资资金动态的关键时点，在电子股基本面表现不差的情况下，热钱追捧将让台股有机会一路向上。
〞现在只有两个剧码，一个是外资不休息，那台股就一路上；另外一个是外资放暑假，但不会卖股，台股就震荡盘坚。〞上述分析师说。
兆丰投顾表示，台股强劲的涨势理应略事休息整理，但外资资金主导的行情近来没有停歇迹象，本周四在美国独立日假期前的最后一个交易日，将是观察外资是否放暑假的转折点。若盘中买气转弱，台股就有回档休息的理由，但预料幅度不会太大，季线位置具强力支撑。
在类股部分，电子类指数 依旧是外资最青睐的标的，今日收涨0.86%，但电子个股具轮动现象，鸿海今日终场持续收高2%至102台币，补涨行情不间断；股王大立光 在上日创下台股天价纪录后回挫，终场收跌2.31%。
亚洲股市周二多数下跌，仅台股和日经指数 上涨。本地时间13:40时，MSCI亚太除日本明晟指数 跌0.14%，新加坡海峡指数 跌幅最深约0.53%。(完)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。