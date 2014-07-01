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亚洲 | 2014年 7月 1日 星期二 10:37 BJT

韩国股市：早盘下滑，但在中国公布良好的PMI报告后缩窄跌幅

路透首尔7月1日 - 韩国股市周二早盘微跌，因受到国内机构投资者抛售和该国弱于预期的出口数据拖累；不过良好的中国制造业采购经理人指数(PMI)则帮助缩窄跌幅。

0205GMT，综合股价指数(KOSPI) 下跌0.3%至1,997.01点，稍早触及1,987.89的盘中低位。

“机构投资者在6月底时美化账面，而且似乎在下半年伊始锁定此前增持大型股的获利，”NH投资证券公司的分析师Lee A-ram表示。

接近中午时，韩国机构投资者卖超430亿韩元(4,252万美元)的股票，此前在截止周一的八个交易日中共计买超8,230亿韩元。

Hana Daetoo Securities分析师Chang Hee-jong指出，韩国出口数据不及市场预期，令人气恶化。他预期投资者在三星电子于周五发布4-6月当季财测前将谨慎行事。(完)
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