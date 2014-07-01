中国新债：国开行周五发行85亿元一年固息债，部分通过农行柜台分销

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透上海7月1日 - 中国国家开发银行 周二公告称，将于周五（4日）通过银行间债券系统招标发行不超60亿元人民币固息金融债，期限一年；此外，还将追加发行至多25亿元，通过商业银行柜台进行分销。
刊登在中国债券信息网的公告显示，中国农业银行 为该期商业银行柜台人民币金融债券承办银行，首场招标结束后，国开行将向农行追加发行不超过25亿元，按照首场中标利率以债券面值通过柜台向个人和非金融机构投资者进行分销。
公告称，此为国开行2014年第18期金融债，7月4日上午10:00-11:00在银行间市场招标，采用单一利率(荷兰式)招标方式；而追加发行部分采用数量招标方式。
该债在银行间债券市场及商业银行柜台市场分销期均为7月7日-7月10日，缴款日和起息日同为7月10日，上市日为7月14日，不设立基本承销额，无承揽费和兑付手续费。
中国人民银行3月末曾公告称，从事柜台记账式国债业务的商业银行，其柜台债券业务品种可以在记账式国债基础上增加国家开发银行债券、政策性银行债券和中国铁路总公司等政府支持机构债券。
柜台债券是指银行通过电子银行及营业网点为客户提供的人民币债券投资交易产品，此前在商业银行柜台交易的只有记账式国债一个品种。
国开行对该期债券保留增发的权利，如遇市场情况发生重大变化，发行人保留其发行品种和发行时间等要素进行调整的权利。(完)
如欲浏览详情，请点选中国债券信息网 here (发稿 吴芳; 审校 张喜良)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。