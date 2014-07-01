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亚洲 | 2014年 7月 1日 星期二 10:46 BJT

日本股市：早盘上扬，未受央行短观报告影响且中国PMI提振人气

路透东京7月1日 - 日股日经指数周二早盘上扬，之前中国公布乐观制造业数据，抵消了日本央行短观调查一些疲弱迹象的影响。

日本央行周二公布的季度短观调查显示，在截至6月的季度日本企业信心恶化，但可能在随后一季好转。这反映出在上调消费税打击消费者支出之后，企业预测支出将会复苏。

早盘尾段，日经指数 升1.3%报15,356.27点，接近上周所及五个月高位15,442.67点。

中国稳增长政策的效果已从6月份官方制造业PMI攀上六个月高点有所体现，且其中多数分项指标趋暖，显示中国经济平稳增长的态势基本确立。

市场人士称，市场基本未受日本央行短观报告的影响，因为4月消费税上调后景气判断指数会暂时下降已在预料之中，而且第三季经济料反弹。

“投资者关心的是经济复苏，目前经济正如日本央行所说在复苏，因此未来数月股市将会上行，”野村证券策略师Jun Yunoki说。

他预计9月底日经指数将达到17,500点。

一外资券商资深交易员称，“散户投资者今天一直在买进。”

出口类股受追捧，丰田汽车 涨1.3%，索尼 涨1.7%、Fanuc 升2.1%。

东证股价指数 涨0.9%报1,274.07点。JPX日经400指数 升1.0%报11,576.95点。(完)
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