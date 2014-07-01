日本股市：早盘上扬，未受央行短观报告影响且中国PMI提振人气

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透东京7月1日 - 日股日经指数周二早盘上扬，之前中国公布乐观制造业数据，抵消了日本央行短观调查一些疲弱迹象的影响。
日本央行周二公布的季度短观调查显示，在截至6月的季度日本企业信心恶化，但可能在随后一季好转。这反映出在上调消费税打击消费者支出之后，企业预测支出将会复苏。
早盘尾段，日经指数 升1.3%报15,356.27点，接近上周所及五个月高位15,442.67点。
中国稳增长政策的效果已从6月份官方制造业PMI攀上六个月高点有所体现，且其中多数分项指标趋暖，显示中国经济平稳增长的态势基本确立。
市场人士称，市场基本未受日本央行短观报告的影响，因为4月消费税上调后景气判断指数会暂时下降已在预料之中，而且第三季经济料反弹。
“投资者关心的是经济复苏，目前经济正如日本央行所说在复苏，因此未来数月股市将会上行，”野村证券策略师Jun Yunoki说。
他预计9月底日经指数将达到17,500点。
一外资券商资深交易员称，“散户投资者今天一直在买进。”
出口类股受追捧，丰田汽车 涨1.3%，索尼 涨1.7%、Fanuc 升2.1%。
东证股价指数 涨0.9%报1,274.07点。JPX日经400指数 升1.0%报11,576.95点。(完)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。