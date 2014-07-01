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亚洲 | 2014年 7月 1日 星期二 12:14 BJT

中国货币市场：供求平衡但回购利率分化，七天受个别成交价驱动跳涨

路透北京7月1日 - 跨过季末后首个交易日，中国银行间市场周二资金面供求整体平衡，不过主要回购加权利率 走势分化，其中七天期跳升并有望创逾三个月来新高。交易员表示，七天价格上涨主要受个别成交价偏高及需求旺盛支撑。

今日央行公开市场以200亿元人民币的小量重启正回购，对此交易人士认为，面对一定量的到期资金，央行小幅抽水举动可以理解，且周二单日仍是净投放局面，对场内流动性实质、机构心理均无大影响。

“供需两旺，交易主要集中在一个月以内、偏短些的期限，”上海一银行交易员称，“七天价格的上涨可能是因为开盘量比较小，没稳住价格，后面个别高的成交(价)就把加权打上去了。 ”

她并指出，另外从今天开始，七天品种可跨月初7号的存款准备金补缴日，价格上行部分是受需求支撑。

华中一券商交易员认为，正回购重启还好，因为整体还是净投放的，资金面也没有因此而加大波动。

公告显示，央行公开市场今日进行200亿元正回购操作，为28天期品种，利率仍持稳在4%。由此测算，周二公开市场单日净投放资金250亿元。央行上周四则暂停正回购操作，为四个月来首次。

另外，中国存贷比调整对未来资金面的多空影响，受访交易员今日暂未给出明确方向。

银监会周一称，商业银行存贷比的监管计算口径自7月1日起调整，仅对人民币业务实施存贷比监管考核。存贷比分子即贷款将扣减支农再贷款、小微企业贷款专项金融债、“三农”专项金融债对应贷款等；同时，银行对企业、个人发行的大额可转让存单（CD）等将计入存贷比分母（存款）计算口径。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:44 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.0319 2.9316 +10.03

七天 4.4585 4.0027 +45.58

14天 4.7058 5.3926 -68.68

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 4.0150 1.6050 +241.00

七天 4.2300 3.5250 +70.50

14天 4.1850 4.0000 +18.50

回购定盘利率 其中:隔夜 3.0600 2.9500 +11.00

七天 4.4400 3.8500 +59.00

14天 4.6900 5.4100 -72.00

Shibor

其中:隔夜 3.0170 2.9130 +10.40

七天 4.4210 3.8670 +55.40

三个月 4.7499 4.7499 +0.00

-------------------------------------------------------------(完)

(发稿 康熙泽；审校 张喜良)
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