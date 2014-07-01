《焦点》全球上半年并购交易额创七年高位，优质大企业打头阵

辉瑞收购阿斯利康，艾伯维将Shire揽至旗下，这些企业如能成功，就可藉由将总部移至企业税率较低的国家来削减税负，同时还可以在使用海外资金时不必向美国缴税。

汤森路透数据显示，排除辉瑞对阿斯利康暂时搁置的收购，医疗保健行业并购交易额今年以来也增加了两倍以上，达3,174亿美元，占并购交易总额的18.2%。辉瑞已宣布放弃对阿斯利康收购计划，但仍有可能卷土重来。

一些仍不具备海外税籍的企业现在设法迎头赶上，那些已经走向海外的对手甚至可利用优惠税率的优势来达成更多交易。

“我认为将有更多企业盘算着税负倒置交易。这对医疗保健和科技媒体通讯(TMT)业关系尤其重大，因这些行业在海外拥有巨额现金难以投入使用，”高盛的Lemkau表示。

巴克莱 美洲的并购负责人Gary Posternack还指出，尽管有为数众多的美国企业对倒置交易有意，但如何找寻适当的伙伴、以适当的估值进行交易，可能仍是一大挑战。

“美国企业能否找到有吸引力且有意愿的并购伙伴，可能成为限制倒置交易的因素。”他说。

今年并购交易数量位居第二的是媒体和娱乐业。Comcast提出以452亿美元收购时代华纳有线，美国电话电报公司(AT&T) 亦报出485亿美元的价格希望收购DirecTV，有了这两宗巨额交易，该行业的交易额成长了近两倍，达2,207亿美元。

而电讯业整体可能在不久的将来再获提振，因美国第三、四大移动通讯运营业者Sprint 和T-Mobile US 的交易已进行到高级阶段。

“董事会的气氛已从怀疑战略性并购活动，转变为质疑维持现状。”Posternack称。