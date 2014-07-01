《焦点》全球上半年并购交易额创七年高位，优质大企业打头阵

券商观点：中国城投公司海外发债升温，企业自主融资意愿增强--民生证券
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
辉瑞收购阿斯利康，艾伯维将Shire揽至旗下，这些企业如能成功，就可藉由将总部移至企业税率较低的国家来削减税负，同时还可以在使用海外资金时不必向美国缴税。
汤森路透数据显示，排除辉瑞对阿斯利康暂时搁置的收购，医疗保健行业并购交易额今年以来也增加了两倍以上，达3,174亿美元，占并购交易总额的18.2%。辉瑞已宣布放弃对阿斯利康收购计划，但仍有可能卷土重来。
一些仍不具备海外税籍的企业现在设法迎头赶上，那些已经走向海外的对手甚至可利用优惠税率的优势来达成更多交易。
“我认为将有更多企业盘算着税负倒置交易。这对医疗保健和科技媒体通讯(TMT)业关系尤其重大，因这些行业在海外拥有巨额现金难以投入使用，”高盛的Lemkau表示。
巴克莱 美洲的并购负责人Gary Posternack还指出，尽管有为数众多的美国企业对倒置交易有意，但如何找寻适当的伙伴、以适当的估值进行交易，可能仍是一大挑战。
“美国企业能否找到有吸引力且有意愿的并购伙伴，可能成为限制倒置交易的因素。”他说。
今年并购交易数量位居第二的是媒体和娱乐业。Comcast提出以452亿美元收购时代华纳有线，美国电话电报公司(AT&T) 亦报出485亿美元的价格希望收购DirecTV，有了这两宗巨额交易，该行业的交易额成长了近两倍，达2,207亿美元。
而电讯业整体可能在不久的将来再获提振，因美国第三、四大移动通讯运营业者Sprint 和T-Mobile US 的交易已进行到高级阶段。
“董事会的气氛已从怀疑战略性并购活动，转变为质疑维持现状。”Posternack称。
“鉴于近来所有交易活动及正面的相关市场反应，现在大家想问的是，我们为什么还没有对合理的交易采取行动？”(完) (编译 白云/李爽/洪曦/张若琪 审校 徐文焰/郑茵/朱晓军/张明钧)
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 武汉市黄陂区 17.3 7 4/18簿记建档 5.48% AA 4/19-4/25 长江证券 城建投资开发 (第3-7年末偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 延安市新区 10 7 4/20簿记建档 5.60% A
路透上海4月24日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *简阳市现代 13.7 7 4/21簿记建档 6.00% 上限6.0% AA- 1.04 第3-7年偿还20%本金 工业投资发展 重庆进出口信用担保公司和重庆三峡担保集团共同担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *新沂市交通投资 12.5 7 4/21簿