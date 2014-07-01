中证网：大连豆油长线仍可看多，短期回调空间有限

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
以下内容节选自7月1日的《中国证券报》：
6月下旬国内油脂期货价格整体反弹，近三个交易日获利单平仓使豆油价格出现回调，截至昨日1501合约收于6,944元/吨，全日下跌76元/吨或1.08%。农产品集购网研究员林国发认为，7月美豆即将交割，美农播种面积及二季度大豆库存数据即将公布，美豆有回调要求，国内油脂跟随回调可能性极大，但考虑到厄尔尼诺现象发生概率提升及蛋白需求放缓等因素，油脂价格长线仍可看多。
林国发建议，豆油经过两年持续下跌，已经跌至价值线下方，长线投资具有较高的安全边际，考虑到短期美豆存在回调可能，加上近期多单存在获利盘了结需求，豆油短线有回调要求，但预计豆油1501合约回调至20日均线及前期反弹高点6,900点附近可获得强力支撑。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。