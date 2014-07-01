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亚洲 | 2014年 7月 1日 星期二 10:51 BJT

中证网：大连豆油长线仍可看多，短期回调空间有限

以下内容节选自7月1日的《中国证券报》：

6月下旬国内油脂期货价格整体反弹，近三个交易日获利单平仓使豆油价格出现回调，截至昨日1501合约收于6,944元/吨，全日下跌76元/吨或1.08%。农产品集购网研究员林国发认为，7月美豆即将交割，美农播种面积及二季度大豆库存数据即将公布，美豆有回调要求，国内油脂跟随回调可能性极大，但考虑到厄尔尼诺现象发生概率提升及蛋白需求放缓等因素，油脂价格长线仍可看多。

林国发建议，豆油经过两年持续下跌，已经跌至价值线下方，长线投资具有较高的安全边际，考虑到短期美豆存在回调可能，加上近期多单存在获利盘了结需求，豆油短线有回调要求，但预计豆油1501合约回调至20日均线及前期反弹高点6,900点附近可获得强力支撑。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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