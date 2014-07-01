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亚洲 | 2014年 7月 1日 星期二 10:55 BJT

银河期货：大连铁矿石期价有望短暂反弹，受益于宏观经济企稳

以下内容节选自7月1日的《中国证券报》：

2014年上半年，受全球铁矿石产量的快速释放，以及中国经济景气度的连续下滑的双重影响，铁矿石期货主力合约一度跌至656元/吨，普氏指数也大幅下跌33.83%至89美元/吨，累计跌幅超过三分之一，市场做空情绪得到了较好的释放。而当时间来到6月底，在宏观政策“微刺激”加码、高层指示进一步促进中西部产业转移、棚户区改造力度有望加大等多种因素提振下，市场预期快速回升，铁矿石价格也快速反弹。

尽管铁矿石市场供大于求、价格长期趋弱的格局已经形成，但从现货市场、钢厂库存和港口库存的角度看到了一些积极的变化。当短期市场利空继续释放之后，随着宏观经济的继续企稳，市场有望出现由钢厂少量补库所引起的小幅反弹行情。虽然仅仅是反弹，无法扭转长期趋弱的大周期，但或许可以给连续阴霾的矿石市场带来短暂的晴天。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
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