银河期货：大连铁矿石期价有望短暂反弹，受益于宏观经济企稳

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
以下内容节选自7月1日的《中国证券报》：
2014年上半年，受全球铁矿石产量的快速释放，以及中国经济景气度的连续下滑的双重影响，铁矿石期货主力合约一度跌至656元/吨，普氏指数也大幅下跌33.83%至89美元/吨，累计跌幅超过三分之一，市场做空情绪得到了较好的释放。而当时间来到6月底，在宏观政策“微刺激”加码、高层指示进一步促进中西部产业转移、棚户区改造力度有望加大等多种因素提振下，市场预期快速回升，铁矿石价格也快速反弹。
尽管铁矿石市场供大于求、价格长期趋弱的格局已经形成，但从现货市场、钢厂库存和港口库存的角度看到了一些积极的变化。当短期市场利空继续释放之后，随着宏观经济的继续企稳，市场有望出现由钢厂少量补库所引起的小幅反弹行情。虽然仅仅是反弹，无法扭转长期趋弱的大周期，但或许可以给连续阴霾的矿石市场带来短暂的晴天。(完)
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波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。