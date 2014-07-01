路透基点：香港贷款市场规模上半年跳增至448亿美元，跃居亚洲最大--TRLPC

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透香港6月30日 - 汤森路透旗下基点报导，2014年上半年香港贷款市场规模较上年同期跳增48%达到448亿美元，受第二季的几笔大型贷款交易推动。这促使香港超过澳洲和中国，跃居亚洲最大的贷款市场。
香港市场第二季贷款规模为223亿美元，仅次于2013年第三季的纪录高位290亿美元。
尽管香港监管机构加强监管，且对中国民营企业(POE)放贷的担忧增加，但香港贷款市场仍录得强劲表现。
香港金融管理局自年初起加强了对银行业者信贷风险管理的监管力度，要求银行发布稳定资金要求(SFR)，以及同意定期现场审查信贷承销流程和压力测试。去年中国大陆企业境外融资大幅增加，中资企业联贷规模较2012年的207亿美元增加近两倍至560亿美元。
但贷款银行家称，香港金管局的稳定资金要求抑制了香港市场贷款增长。
两家在香港上市的中国民营企业--蜡笔小新和旭光高新材料--要求海外贷款相关的契约豁免。这两家企业的行为引发零售银行业者的担忧，最终导致一些中资企业联贷进程放缓。
展望未来，中资企业将继续主导香港贷款市场，因中国监管机构控制境内美元贷款的规定，将继续促使中资企业到香港市场寻求更加低廉的外币贷款。(完)
(编译 杜明霞；审校 张荻)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。