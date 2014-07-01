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亚洲 | 2014年 7月 1日 星期二 11:43 BJT

路透基点：香港贷款市场规模上半年跳增至448亿美元，跃居亚洲最大--TRLPC

路透香港6月30日 - 汤森路透旗下基点报导，2014年上半年香港贷款市场规模较上年同期跳增48%达到448亿美元，受第二季的几笔大型贷款交易推动。这促使香港超过澳洲和中国，跃居亚洲最大的贷款市场。

香港市场第二季贷款规模为223亿美元，仅次于2013年第三季的纪录高位290亿美元。

尽管香港监管机构加强监管，且对中国民营企业(POE)放贷的担忧增加，但香港贷款市场仍录得强劲表现。

香港金融管理局自年初起加强了对银行业者信贷风险管理的监管力度，要求银行发布稳定资金要求(SFR)，以及同意定期现场审查信贷承销流程和压力测试。去年中国大陆企业境外融资大幅增加，中资企业联贷规模较2012年的207亿美元增加近两倍至560亿美元。

但贷款银行家称，香港金管局的稳定资金要求抑制了香港市场贷款增长。

两家在香港上市的中国民营企业--蜡笔小新和旭光高新材料--要求海外贷款相关的契约豁免。这两家企业的行为引发零售银行业者的担忧，最终导致一些中资企业联贷进程放缓。

展望未来，中资企业将继续主导香港贷款市场，因中国监管机构控制境内美元贷款的规定，将继续促使中资企业到香港市场寻求更加低廉的外币贷款。(完)

(编译 杜明霞；审校 张荻)
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