更新版1-新债招标：国开行10年债结果罕见落上限，重重利空打击情绪波及一级

* 国开行四期增发债，结果多大超预期

* 10年期品种中标收益率意外落于投标区间上限

* 七年及10年期投标倍数创年内低位

* 主要受二级现券利空情绪弥漫波及 (新增更多评论)

路透上海7月1日 - 中国国家开发银行 周二招标的四期增发债，多数均大超预期，尤其是10年期品种落于投标区间上限，令市场大跌眼镜。市场人士表示，早间在正回购再现，银监会存贷比调整以及宏观数据向好等多重利空打压下，现券收益率节节攀高，致一级市场投标情绪大降，中长期国开需求走弱，投标倍数亦创年内低位。

业内人士稍早透露，国开行招标的三至10年期四期债中标收益率依次为4.5309%、4.7642%、4.9491%和5.5016%。此前市场预测均值分别为4.50%、4.69%、4.85%和4.89%。

“看到结果吓我一跳，也太离谱了，我们家没投，但是中了的都发财了吧，特别是10年，基本就是捡了个皮夹子，”华北一银行交易员表示。

他并解释称，主要是早上二级市场情绪也不好，各种利空因素叠加，存贷比调整以及PMI数据等，并没有一个主导因素，导致收益率一路走高，一级主要还是受此影响的。

一般而言，在政策性金融债招标过程中，中标结果落于区间上限现象相对比较少见，而投标机构投标时亦较少参考标位上下限，此前落在上限的多发生于企业债招标发行结果，此次国开落于区间上限实属罕见。

银行间市场固息政策性金融债--国开行到期收益率曲线 中，3/5/7/10年最新收益率分别为4.5835%、4.7953%、4.9425%和4.9565%。

华南一券商交易员认为，上周一级市场大行需求还比较稳定，而今天需求实在是太弱了，10年期品种则接近流标，感觉情绪有点非理性因素，估计短期内并不具备可持续性。

“没投国开肠子都悔青了，下次我就照着上限投，”另一银行交易员戏称，现在该债一级半有在5.10%附近返手续费成交的，相当于中彩票了。

从今年以来国开行新债发行情况来看，该期债投标倍数中，七年及10年期倍数创今年国开行发债以来新低，而三年及五年期倍数亦属于年内相对低位。

6月官方制造业PMI一如市场预期续升，并创下六个月高点，同期汇丰制造业PMI终值则今年首次进入扩张区间，先行指标的回暖印证了在一系列微刺激政策下，中国经济企稳态势已确立。

半年末时点一过，央行公开市场正回购操作继上周四暂停后，周二即又重启，不过规模不大，单日仍维持净投放，显示货币政策稳中偏松的基调应未改变。

以下是今日国开行招标新债的具体细节：

期限 发行量 中标收益率 预测均值 投标倍数 边际中标收益率

(亿元)

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三年 40 4.5309% 4.50% 2.30 --

五年 60 4.7642% 4.69% 1.77 --

七年 50 4.9491% 4.85% 1.24 5.0011%

10年 50 5.5016% 4.89% 1.01 --

今日新债为国开行今年第9、14、15、16期增发债；债券承揽费按认购债券面值计算，三年期为0.05%，五和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。

具体发行条款如下：

第9、14、15及16期增发债

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发行上限 7/10年各50亿元；三年40亿元；五年60亿元

期限/计息方式 3/5/7/10年固息

招标方式 3/5/10年：单一价格(荷兰式)

七年：多重价格（美国式）

缴款日 7月3日

起息日 3年：6月26日

5年：4月8日

7年：6月9日

10年：6月12日

分销期 7月2日-7月3日

上市日 7月9日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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第9、14、15和16期债历次发行情况如下：

五年 七年 10年 三年

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票面利率 5.44% 4.77% 4.90% 4.50%

4/8增发中标收益率 5.5027% -- -- --

4/15增发中标收益率 5.3208% -- -- --

4/22增发中标收益率 5.2228% -- -- --

4/29增发中标收益率 5.1783% -- -- --

5/6增发中标收益率 5.0390% -- -- --

5/13增发中标收益率 4.7991% -- -- --

5/20增发中标收益率 5.0037% -- -- --

(加权)

5/27增发中标收益率 4.9168% -- -- --

6/3 增发中标收益率 4.6916% -- -- --

(加权)

6/10增发中标收益率 4.7014% 4.8557% -- --

(加权)

6/17增发中标收益率 4.6652% 4.8268% 4.9119% --

(加权)

6/24增发中标收益率 4.6958% 4.8345% -- --

(加权)

----------------------------------------------------(完)