路透调查：俄罗斯今年经济成长率预估再遭下调，乐观看法值得商榷

* 俄罗斯2014年经济成长率料为0.3%，此前预计为成长0.5%

* 年底时通胀率料为6.5%

* 央行将维持利率不变，直至第四季

* 今年底前卢布兑美元料走软至35.8

路透莫斯科6月30日 - 周一公布的路透调查结果显示，近期俄罗斯工业的正面趋势及对乌克兰外交进展的预期，不会提升外界对俄罗斯经济成长的预估。

15位受访分析师预计，今年俄罗斯国内生产总值(GDP)将仅成长0.3%，低于上月调查时预计的成长0.5%，政府预估值亦为成长0.5%。

更加悲观的前景显示，多数受访分析师并不认同俄罗斯经济部的乐观看法；该部曾暗示在4月和5月工业生产强劲增长后，可能将上调官方预估。

尽管投资者认为乌克兰冲突不会使西方加紧对俄罗斯的制裁，带动近期俄罗斯金融市场复苏，但预估仍悲观。

丹麦丹斯克银行分析师Vladimir Miklashevsky称，”我们不断重申，地缘政治风险被市场低估，“

ING分析师Dmitry Polevoy称，“鉴于将公布企业活动这样的重要指数，6月将是令人失望的一个月。”

他称，近期企业调查支撑了这一观点，薪资和消费处于下降趋势，而且今年下半年的统计因素将不利于经济成长。

“即使在今年第二季，经济都显示出正面成长率，但从7月起，基期效应将开始发挥相反作用，GDP成长率很可能趋向于零。”

调查中对今年成长率的预估分歧很大，从下滑0.7%到成长1.6%，不一而足，这显示不是所有分析师都赞同这一悲观预估。

“值得注意的是，俄罗斯工业生产持续复苏，”St Petersburg银行分析师Olga Lapshina称，“(卢布)贬值不断对工业的几个部门产生温和正面影响。”

**通胀预估黯淡**

通胀预期也较黯淡，调查预计今年底通胀率将为6.5%，高于上月平均预估值6.3%。

对年底的通胀率预估高于央行的6%预估值，也高于央行5%的目标。俄罗斯央行官方允许实际数据较目标最多偏离1.5个百分点。

该国5月通胀率为7.6%。

VTB Capital分析师Vladimir Kolychev称，6月通胀率将在7.7%触顶，从7月起将大幅下降。

他称，“在这样的背景下，俄罗斯央行可能在7月会议上软化言论的基调，尽管目前人们还不敢说央行会直接降息。”

所有14位作出利率预估的分析师均预期，俄罗斯央行将在7月维持主要贷款利率在7.5%。这些分析师中的10位还预测，该央行将在第三季维持利率不变。

但其中九位分析师预计今年底前将利率将下调，调查预计年底时利率将为7%，2015年第一季将进一步降至6.75%，第二季降至6.5%。

分析师对卢布略微看多，预计年底时兑美元将报35.8，上次调查时预计为36.2。

周一卢布兑美元报33.95。(完)