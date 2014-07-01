路透基点：中国上半年联贷交易总额310亿美元，同比降40%--TRLPC

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透香港6月30日 - 汤森路透旗下基点报导，中国联贷市场规模在2014年上半年达到310亿美元，共达成182宗交易，额度较上年同期减少40%，因中国经济增长放缓抑制了大型融资需求。
第二季国内联贷市场签约35宗交易，额度总计113亿美元，低于第一季的196亿美元。
中国银行联贷部门负责人Christy Wang表示，由于经济放缓，银行业者担心贷款风险加大，中国银行将精力集中于资产质量控制，避开问题贷款，因此新增贷款很少。
作为中国经济支柱之一的房地产市场已经开始降温，打击了开发商在国内的借款动力。越来越多城市出现房价下跌且销售停滞。地产公司更多涌向境外市场，寻求更廉价的资金。
第二季签约的最大规模联贷案是，江西省高速公路投资集团有限责任公司两笔总计166亿元人民币(26.7亿美元)的贷款，用于江西省的两个高速公路建设项目--南昌-宁都(昌宁)高速和南昌-上栗(昌栗)高速。
6月，中国央行宣布下调主要面向三农和小微企业的商业银行存款准备金率50个基点，旨在释出更多现金用于贷款，以刺激经济成长。这是央行4月以来第二次定向降准。
一家符合降准的银行旗下贷款经理称，目前银行尚未出台任何与降准相关的明确指示，但政策出台后，接到通知要求考虑一些棚户区改造项目贷款，这类贷款之前从未涉及过。
汽车及金融租赁公司也一并下调存准50个基点，这将向实体经济注入更多流动性并提振消费。同时，租赁业也有多件贷款案进入市场。
第二季，交银金融租赁有限公司首次涉足联贷市场，三年期境内贷款规模增至2.65亿美元，招银金融租赁签约1.5亿美元三年期联贷案。同时，建信金融租赁正寻求一笔1亿美元三年期境内贷款，福特汽车金融(中国)有限公司正筹办一笔20亿元人民币三年期贷款。
经济成长放缓并未阻止中资企业的海外收购浪潮，促成了数笔并购融资交易。
中国银行上海分行及中国工商银行已签署一项最高5.5亿欧元(7.48亿美元)定期贷款，用于支持复星国际收购葡萄牙国有银行储蓄总行(Caixa Geral de Depositos SA)旗下保险业分支。
中国国有企业宝钢集团正筹办一笔6亿澳元一年期过桥贷款，用于支持宝钢收购澳洲Aquila Resources。另外，国家开发银行已经承诺安排一笔银团融资，支持五矿对嘉能可-斯特拉塔(Glencore Xstrata)在秘鲁一处铜矿的收购。(完) (编译 王兴亚；审校 蔡美珍)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。