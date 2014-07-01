更新版 2-中国汇市：人民币收升盘中曾破6.2关口，短期料续在该阻力位附近盘整

* 人民币收涨，早盘一度升至6.1970元 * 大行购汇消化多数升幅 * 料为延迟购汇和美元空头回补而非干预 * PMI数据回暖为做多人民币提供理由 * 短期或续在6.2元重要关口盘整 (更新收盘报价和评论) 路透北京7月1日 - 中国人民币兑美元 周二续升，但收盘仍在6.2元上方。中 间价继续微涨，盘初市场稍做试探后加速走升至6.1970元，但其后大行购汇支撑美元反弹。 短期料继续在6.2元关口附近盘整。 交易员称，早间公布的6月官方和汇丰PMI数据双双回到荣枯线上方，为做多人民币提供 理由。突破6.2元后出现大行购汇令涨幅回收，但有可能是延迟购汇的企业需求及美元空头 回补。 “我感觉大行大幅拉升美元的意图也不是很强，似乎也不太像干预的样子，有可能是前 期的美元空头获利回补。”一外资行交易员表示。 多位交易员认为，6.2元仍是重要的阻力位和观察点，购汇需求还会有所表现。短期在 中间价持稳的指引下，还有可能继续盘整一段时间，等候更多数据出炉提供指引。 中国稳增长政策的效果已从6月份官方制造业PMI攀上六个月高点有所体现，且其中多数 分项指标趋暖，显示中国经济平稳增长的态势基本确立。 汇丰(HSBC)/Markit周二联合公布，中国6月制造业采购经理人指数(PMI) 终值为50.7，接近于初值的50.8，为今年来首度扩张。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.2016 6.2050 0.05% 中间价 6.1523 6.1528 0.01% 成交额 111亿美元 日内相对于中间价最大波幅 -0.89% (上限±2 日高 日低 %) 日内波动幅度(pips) 103 6.1970 6.2073 2014年来即期升贬值幅度 -2.38% 1年期美元/人民币掉期升水<CN 840 Y1Y=CFXS> 离岸人民币市场,北京时间16:4 今日 上日 8 1年期NDF 6.2230/67 6.2228 CNH即期 6.2052/59 6.2041 中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行 续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮 动进行动态管理和调节。(完) (发稿 李然; 审校 林高丽)