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亚洲 | 2014年 7月 1日 星期二 17:09 BJT

更新版 2-中国汇市：人民币收升盘中曾破6.2关口，短期料续在该阻力位附近盘整

* 人民币收涨，早盘一度升至6.1970元
    * 大行购汇消化多数升幅
    * 料为延迟购汇和美元空头回补而非干预
    * PMI数据回暖为做多人民币提供理由
    * 短期或续在6.2元重要关口盘整

 (更新收盘报价和评论)
    路透北京7月1日 - 中国人民币兑美元 周二续升，但收盘仍在6.2元上方。中
间价继续微涨，盘初市场稍做试探后加速走升至6.1970元，但其后大行购汇支撑美元反弹。
短期料继续在6.2元关口附近盘整。
    
    交易员称，早间公布的6月官方和汇丰PMI数据双双回到荣枯线上方，为做多人民币提供
理由。突破6.2元后出现大行购汇令涨幅回收，但有可能是延迟购汇的企业需求及美元空头
回补。
    
    “我感觉大行大幅拉升美元的意图也不是很强，似乎也不太像干预的样子，有可能是前
期的美元空头获利回补。”一外资行交易员表示。
    
    多位交易员认为，6.2元仍是重要的阻力位和观察点，购汇需求还会有所表现。短期在
中间价持稳的指引下，还有可能继续盘整一段时间，等候更多数据出炉提供指引。
    
    中国稳增长政策的效果已从6月份官方制造业PMI攀上六个月高点有所体现，且其中多数
分项指标趋暖，显示中国经济平稳增长的态势基本确立。 
    
    汇丰(HSBC)/Markit周二联合公布，中国6月制造业采购经理人指数(PMI) 
终值为50.7，接近于初值的50.8，为今年来首度扩张。 
    
    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
 在岸市场人民币兑美元         今日             上日     升贬
 即期成交价格                 6.2016           6.2050   0.05%
 中间价                       6.1523           6.1528   0.01%
 成交额                       111亿美元                 
                                                        
 日内相对于中间价最大波幅     -0.89% (上限±2  日高     日低
                              %)                        
 日内波动幅度(pips)           103              6.1970   6.2073
 2014年来即期升贬值幅度       -2.38%                    
 1年期美元/人民币掉期升水<CN  840                       
 Y1Y=CFXS>                                              
                                                        
 离岸人民币市场,北京时间16:4  今日             上日     
 8                                                      
 1年期NDF                     6.2230/67        6.2228   
 CNH即期                      6.2052/59        6.2041   
    中国央行2010年6月19日宣布重启汇改，增强人民币汇率弹性；2014年3月17日起，央行
续将汇率日波幅扩至2%，央行并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间，对人民币汇率浮
动进行动态管理和调节。(完)

 (发稿 李然; 审校 林高丽)
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