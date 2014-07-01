台湾债市：RP利率下滑，月初资金回流

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透台北7月1日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周二下滑。时序进入7月初，投信、银行等资金回流，整体情势较昨日明显宽裕，RP成交利率回落至正常水准。
他们表示，今日资金回流明显，客户找券需求增加，已经有投信开始预框明日的券。虽然7月资金状况会较6月好转，但要回到4、5月的宽松状态料将不易。
〞明显好多了，资金回流蛮快的。〞一位大型证券商交易员说。
另一票券商交易员则表示，随着资金回流，客户也配合将RP利率修正，尤其是银行端的下修动作最为明快。
证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，昨日在0.54-0.56%。30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.65%，昨日在0.64-0.66%，少数高见0.67%。
票券商成交利率也回落。主要大型票券商10天左右公债附买回利率成交在0.40-0.50%，上日在0.40-0.53%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.56%，昨日0.50-0.60%；极短天期公司债利率在0.46-0.48%。
本周公司债发行情况大致为：周四悠克电子 2亿台币；周五台化 公司债60亿台币。债券还本尚有周三(2日)正新轮胎15亿。(完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。