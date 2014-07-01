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亚洲 | 2014年 7月 1日 星期二 11:11 BJT

台湾债市：RP利率下滑，月初资金回流

路透台北7月1日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周二下滑。时序进入7月初，投信、银行等资金回流，整体情势较昨日明显宽裕，RP成交利率回落至正常水准。

他们表示，今日资金回流明显，客户找券需求增加，已经有投信开始预框明日的券。虽然7月资金状况会较6月好转，但要回到4、5月的宽松状态料将不易。

〞明显好多了，资金回流蛮快的。〞一位大型证券商交易员说。

另一票券商交易员则表示，随着资金回流，客户也配合将RP利率修正，尤其是银行端的下修动作最为明快。

证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，昨日在0.54-0.56%。30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.65%，昨日在0.64-0.66%，少数高见0.67%。

票券商成交利率也回落。主要大型票券商10天左右公债附买回利率成交在0.40-0.50%，上日在0.40-0.53%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.56%，昨日0.50-0.60%；极短天期公司债利率在0.46-0.48%。

本周公司债发行情况大致为：周四悠克电子 2亿台币；周五台化 公司债60亿台币。债券还本尚有周三(2日)正新轮胎15亿。(完) (记者 董永年; 审校 林高丽)
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