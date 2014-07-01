《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--7月1日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= 暂无 ======================================================================================= 2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (月) (缴款日) ======================================================================================= *锦江国际 35 20 12 7/4-7/7簿记 工商银行 AAA 7/8 7/9 (集团)有限公司 浦发银行 ======================================================================================= *苏州城建 20 10 12 7/8簿记建档 平安银行 AAA 7/9 7/10 投资发展 建设银行 ======================================================================================= *华联综超 5 5 12 7/8簿记建档 北京银行 AA 7/9 7/10 招商银行 ======================================================================================= *万联能源 3 3 12 7/8簿记建档 南京银行 A+ 7/9 7/10 集团 (中债信用增进投资股份有限公司提供担保) ======================================================================================= *北京二商 10 6 12 7/8-7/9簿记 华夏银行 AA+ 7/10 7/11 集团 北京银行 ======================================================================================= *铜陵化学工业 9 6 12 7/8-7/9簿记 北京银行 AA- 7/10 7/11 集团 ======================================================================================= 亿利资源 20 10 12 7/1-7/2簿记 北京银行 AA 7/3 7/4 集团有限公司 ======================================================================================= 华融证券 20 10 3 7/2招标 招商银行 AA+ 7/3 7/4 (最高发行余额) 光大银行等 ======================================================================================= 安徽供销商业 5 2.5 12 7/2簿记建档 兴业银行 AA 7/3 7/4 总公司 ======================================================================================= 厦门翔业 11 6 12 7/3簿记建档 建设银行 AA+ 7/4 7/7 集团有限公司 工商银行 ======================================================================================= 中原证券 17 9 2 7/3招标 中信银行 AA+ 7/4 7/7 (最高发行余额) ======================================================================================= 上海证券 18 9 3 7/3招标 浦发银行 AA 7/4 7/7 (最高发行余额) ======================================================================================= 浙江中国 10 10 12 7/3-7/4簿记 工商银行 AA+ 7/7 7/8 小商品城集团 ======================================================================================= 深圳茂业商厦 16 8 12 7/4簿记建档 中国银行 AA 7/8 7/9 有限公司 ======================================================================================= 3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ======================================================================================= *雅戈尔服装 18 2 5 7/8簿记建档 工商银行 AA 7/9 7/10 控股有限公司 农业银行 ======================================================================================= *四川双马 13 3 3 7/8簿记建档 建设银行 AA 7/9 7/10 光大银行 ======================================================================================= *山东王晁煤电 6 3 3 7/8簿记建档 光大银行 AA- 7/10 7/11 集团 ======================================================================================= *湖北宜化 7.5 5 5 7/8簿记建档 工商银行 AA+ 7/9 7/10 中信证券 ======================================================================================= 广西正润发展 4.4 4.4 5 7/2簿记建档 国开行 AA 7/3 7/4 集团有限公司 （附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权） ======================================================================================= 西宁经济技术 15 15 5 7/3簿记建档 招商银行 AA 7/7 7/8 开发区投资控股 ======================================================================================= 吉视传媒 10 5 5 7/3簿记建档 兴业银行 AA+ 7/4 7/7 ======================================================================================= 湖南富兴 15 5 5 7/3簿记建档 交通银行 AA 7/4 7/7 集团有限公司 ======================================================================================= 西宁经济技术 15 15 5 7/3簿记建档 招商银行 AA 7/7 7/8 开发区投资控股 国开行 ======================================================================================= 湖北洋丰 5 5 3 7/3簿记建档 工商银行 AA- 7/7 7/8 股份有限公司 民生银行 ======================================================================================= 河南省机场 12 6 5 7/4簿记建档 中信银行 AA+ 7/8 7/9 集团有限公司 ======================================================================================= 双胞胎 5 2.5 5 7/4簿记建档 建设银行 AA 7/7 7/8 (集团)股份 ======================================================================================= 4.以下为将发行或申请发行集合票据: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 银行间债券市场发行的债务融资工具): 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: 代表新增。(完) (整理 杨文纨；审校 边竞)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。