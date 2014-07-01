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亚洲 | 2014年 7月 1日 星期二 17:19 BJT

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--7月1日

1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP): 

发行人       注册金额 拟发规模 期限    发行日      主承销商  主体评级   起息日  上市日 
              (亿元)   (亿元)  (月)                                    (缴款日)   
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暂无          
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):    
 
 发行人      注册金额 拟发规模 期限     发行日     主承销商  主体评级  起息日  上市日 
             (亿元)   (亿元)   (月)                                   (缴款日) 
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*锦江国际      35       20      12    7/4-7/7簿记  工商银行     AAA     7/8     7/9
(集团)有限公司                                     浦发银行
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*苏州城建      20       10      12    7/8簿记建档  平安银行     AAA     7/9     7/10
投资发展                                           建设银行
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*华联综超       5        5      12    7/8簿记建档  北京银行      AA     7/9     7/10
                                        招商银行
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*万联能源       3        3      12    7/8簿记建档  南京银行       A+    7/9     7/10
集团          (中债信用增进投资股份有限公司提供担保)
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*北京二商      10        6      12    7/8-7/9簿记  华夏银行      AA+    7/10    7/11
集团                                               北京银行
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*铜陵化学工业   9        6      12    7/8-7/9簿记  北京银行      AA-    7/10    7/11
集团
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亿利资源       20       10      12    7/1-7/2簿记  北京银行      AA     7/3     7/4
集团有限公司                                          
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华融证券       20       10       3      7/2招标    招商银行      AA+    7/3     7/4
           (最高发行余额)                          光大银行等 
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安徽供销商业    5        2.5    12    7/2簿记建档  兴业银行      AA     7/3     7/4
总公司
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厦门翔业       11        6      12    7/3簿记建档  建设银行      AA+    7/4     7/7
集团有限公司                                       工商银行
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中原证券       17        9       2      7/3招标    中信银行      AA+    7/4     7/7
            (最高发行余额)                             
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上海证券       18        9       3      7/3招标    浦发银行      AA     7/4     7/7 
            (最高发行余额)                             
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浙江中国       10       10      12    7/3-7/4簿记  工商银行      AA+    7/7     7/8
小商品城集团                                           
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深圳茂业商厦   16        8      12    7/4簿记建档  中国银行      AA     7/8     7/9
有限公司
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN):    

发行人     注册金额  拟发规模 期限     发行日       主承销商  主体评级  起息日  上市日 
            (亿元)    (亿元)  (年)                                     (缴款日)
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*雅戈尔服装    18        2       5    7/8簿记建档   工商银行     AA      7/9     7/10
控股有限公司                                        农业银行
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*四川双马      13        3       3    7/8簿记建档   建设银行     AA      7/9     7/10
                                         光大银行
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*山东王晁煤电   6        3       3    7/8簿记建档   光大银行     AA-     7/10    7/11
集团
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*湖北宜化       7.5      5       5    7/8簿记建档   工商银行     AA+     7/9     7/10
                                         中信证券
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广西正润发展    4.4      4.4     5    7/2簿记建档   国开行       AA      7/3     7/4
集团有限公司   （附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）                          
       
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西宁经济技术   15       15       5    7/3簿记建档   招商银行     AA      7/7     7/8
开发区投资控股 
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吉视传媒       10        5       5    7/3簿记建档   兴业银行     AA+     7/4     7/7
 
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湖南富兴       15        5       5    7/3簿记建档   交通银行     AA      7/4     7/7
集团有限公司
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西宁经济技术   15       15       5    7/3簿记建档   招商银行     AA      7/7     7/8
开发区投资控股                                      国开行
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湖北洋丰        5        5       3    7/3簿记建档   工商银行     AA-     7/7     7/8
股份有限公司                                        民生银行
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河南省机场     12        6       5    7/4簿记建档   中信银行     AA+     7/8     7/9
集团有限公司                                        
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双胞胎          5        2.5     5    7/4簿记建档   建设银行     AA      7/7     7/8
(集团)股份                                        
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4.以下为将发行或申请发行集合票据: 
     
 发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日     主承销商    债项评级   起息日  上市日  
            (亿元)    (亿元)   (年)                                     (缴款日) 
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暂无
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在 
银行间债券市场发行的债务融资工具):  
  
发行人   注册金额  拟发规模  期限     发行日      主承销商   债项评级  起息日    上市日
          (亿元)   (亿元)    (年)                                     (缴款日)
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暂无
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注:  代表新增。(完)

 (整理 杨文纨；审校 边竞)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

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