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亚洲 | 2014年 7月 1日 星期二 11:22 BJT

《图表新闻》欧元区二线公债和非洲及中东股市在上半年表现优异

由19种商品组成的路透-Jefferies CRB大宗商品指数 涨逾11%。

黄金继去年重挫28%后已回升9%，但大多数涨幅是在第一季录得，当时俄罗斯与乌克兰紧张局势触发避险买盘。

对收益的追逐支撑新兴市场债券，EMBI Global主权美元债指数 上扬9%多一点，而本地债券收益为5.6%。

然而，围绕全球第二大经济体中国的相关忧虑打压了对该国有曝险的领域，沪综指 年内也下跌6%。期铜 下跌超过5%，不过已经从第一季约10%的跌幅中反弹。

2013年最受青睐的投资--日本股市日经指数今年迄今约下跌2%，日圆兑美元 下挫逾3%。(完)

(编译 徐文焰/艾茂林; 审校 许娜/石冠兰)
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