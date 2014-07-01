《台湾利率预测》7月短票利率料在0.59-0.64%，资金恢复宽裕

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
* 7月短票利率区间将较6月向左移动
* 但特定大型银行资金偏少
* 短票利率区间无法回落至先前低位
路透台北7月1日 - 根据路透周二访谈六家金融机构，预估台湾7月提存期短票利率区间料在0.59-0.64%，较6月交易区间向左移动。
经过6月底的半年报紧缩因素之后，交易人士普遍预估，7月资金情势不致如6月紧张，将会有更多银行可望在月底之际供给票券商资金，交易区间下行。
“7月不会像6月那么紧，可以舒筋活骨一番，”一位民营银行人士称。
只不过，他们也指出，大型银行近期资金水位大不如以往，很可能令整体资金情势自先前的宽裕偏转向中性，因此短票利率区间预估较上半年最为宽松的时间，略有上移。
根据交易人士预估的最低利率均值0.59%来看，比起先前市场交易的平均低位约0.58%略有上移，利率高位也扬升。
虽有特定大型银行资金趋少，但也有大银行表示，7月资金将会转向稍微宽裕。整体市场资金情势不致因少数大型银行资金偏少而过于紧俏。
交易人士并提醒，应注意7月-8月的现金股利发放时程，因其将牵涉大笔资金流动，令银行操作心态趋向保守。
7月提存期的宽松因素包括：逾4兆(万亿)台币的央行存单到期、以及近807亿的公债还本付息、250亿台币的国库券到期。
紧缩因素方面，7月财政部将标售700亿台币的中央政府公债和200亿台币的国库券，央行则将标售一年/两年期定存单，共1,300亿台币。
以下为各金融机构对7月提存期的短票(自保)利率预测：
金融机构 最低利率(%) 最高利率(%)
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大型票券商一 0.58 0.63
大型票券商二 0.59 0.66
小型票券商三 0.58 0.62
大型银行一 0.59 0.62
小型银行二 0.60 0.65
大型银行三 0.60 0.68
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中 值 0.59 0.64 (完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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