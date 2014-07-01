路透调查：6月欧洲基金经理股票配比创2011年3月以来最高，削减现金

路透伦敦6月30日 - 周一公布的路透调查显示，欧洲基金经理本月对股票的配置比重为2011年3月以来最高，在追逐风险的大环境下削减现金仓位。

接受路透访问的基金经理称，6月全球资产有48.3%配置给股票，远高于长期均值46%，以及5月的48.1%。

现金仓位降至2013年5月以来最低的7.5%，5月为7.9%。债券比重从上月的37.5%略升至37.7%，为1月以来最高。

欧洲央行(ECB)本月稍早将存款利率降至负值，美国联邦储备理事会(美联储,FED)明年之前料不会升息，投资者故而追逐收益。

本次调查于6月13-25日之间访问欧洲大陆的19位资产经理人，期间美国股市 触及纪录高位，因全球市场投资者基本上忽略乌克兰和伊拉克动荡局势的影响。

北美股票配置比重达39.2%，为2012年7月以来最高，北美债券比重为23.5%，则为2013年9月以来最高。

拉美债券持仓比重则升至2.7%，创2013年7月以来最高。