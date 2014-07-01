路透调查：6月欧洲基金经理股票配比创2011年3月以来最高，削减现金

券商观点：中国城投公司海外发债升温，企业自主融资意愿增强--民生证券
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
路透伦敦6月30日 - 周一公布的路透调查显示，欧洲基金经理本月对股票的配置比重为2011年3月以来最高，在追逐风险的大环境下削减现金仓位。
接受路透访问的基金经理称，6月全球资产有48.3%配置给股票，远高于长期均值46%，以及5月的48.1%。
现金仓位降至2013年5月以来最低的7.5%，5月为7.9%。债券比重从上月的37.5%略升至37.7%，为1月以来最高。
欧洲央行(ECB)本月稍早将存款利率降至负值，美国联邦储备理事会(美联储,FED)明年之前料不会升息，投资者故而追逐收益。
本次调查于6月13-25日之间访问欧洲大陆的19位资产经理人，期间美国股市 触及纪录高位，因全球市场投资者基本上忽略乌克兰和伊拉克动荡局势的影响。
北美股票配置比重达39.2%，为2012年7月以来最高，北美债券比重为23.5%，则为2013年9月以来最高。
拉美债券持仓比重则升至2.7%，创2013年7月以来最高。
投资机构仍在加码风险偏高的公司债，厌弃低收益的欧元区债券。(完)
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 武汉市黄陂区 17.3 7 4/18簿记建档 5.48% AA 4/19-4/25 长江证券 城建投资开发 (第3-7年末偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 延安市新区 10 7 4/20簿记建档 5.60% A
路透上海4月24日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *简阳市现代 13.7 7 4/21簿记建档 6.00% 上限6.0% AA- 1.04 第3-7年偿还20%本金 工业投资发展 重庆进出口信用担保公司和重庆三峡担保集团共同担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *新沂市交通投资 12.5 7 4/21簿