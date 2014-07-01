《全球市场》亚洲股市持于高点附近，美元全面走软

**地缘政治忧虑**

部分市场人士表示，地缘政治忧虑可能给风险意愿蒙上阴影，因伊拉克内战情势加剧，此前逊尼派武装份子领导者宣称取得伊斯兰教国王的地位。

尽管该消息对许多金融市场没有立即的影响，但部分市场人士认为，可能会有巨大的后续冲击，因为这发展可能使得整个产油的中东地区陷入不稳定状态。

“过去几个月来美国就业成长相当强劲，因此让我想不通为何市场会这个在意这个已经过时的GDP数据。我怀疑地缘政治担忧也是让投资人转为审慎的因素，”三井住友信托银行资深市场分析师Ayako Sera称。

乌克兰当局宣布的停火期已结束，总统波罗申科周二称，政府军将恢复对反叛武装的攻势，“解放我们的国土”。

尽管如此，油价仍从上月触及的九个月高点回落，因政府军队看来仍能让逊尼派武装份子无法接近该国的主要炼厂。