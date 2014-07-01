《全球市场》亚洲股市持于高点附近，美元全面走软

全球金市：金价小涨但接近六周低点，受美联储升息预期影响
0100 GMT时，现货金涨0.2%至每盎司1,240.81美元，周三曾跌1.5%，为去年11月23日以来最大单日跌幅，跌穿50日和200日移动均线。金价昨日盘中触及3月21日以来最低点1,236.01。
**地缘政治忧虑**
部分市场人士表示，地缘政治忧虑可能给风险意愿蒙上阴影，因伊拉克内战情势加剧，此前逊尼派武装份子领导者宣称取得伊斯兰教国王的地位。
尽管该消息对许多金融市场没有立即的影响，但部分市场人士认为，可能会有巨大的后续冲击，因为这发展可能使得整个产油的中东地区陷入不稳定状态。
“过去几个月来美国就业成长相当强劲，因此让我想不通为何市场会这个在意这个已经过时的GDP数据。我怀疑地缘政治担忧也是让投资人转为审慎的因素，”三井住友信托银行资深市场分析师Ayako Sera称。
乌克兰当局宣布的停火期已结束，总统波罗申科周二称，政府军将恢复对反叛武装的攻势，“解放我们的国土”。
尽管如此，油价仍从上月触及的九个月高点回落，因政府军队看来仍能让逊尼派武装份子无法接近该国的主要炼厂。
美国原油期货 报每桶105.57美元，脱离不到两周前触及的高点107.73美元。(完) (编译 郑茵/张若琪/许娜/王冠中; 审校 蔡美珍/郑茵/艾茂林)
0100 GMT时，现货金涨0.2%至每盎司1,240.81美元，周三曾跌1.5%，为去年11月23日以来最大单日跌幅，跌穿50日和200日移动均线。金价昨日盘中触及3月21日以来最低点1,236.01。
路透上海5月4日 - 在去年组建财团收购美国利盟后，珠海艾派克科技股份有限公司周四早间公告称，利盟拟向英国私人公司Project Leopard AcquireCo Limited出售其企业软件业务，交易金额约13.5亿美元。
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