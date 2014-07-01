《外汇专栏》高处不胜寒，新西兰元近期涨势可能就要到头

(本文作者为路透外汇市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley； 编译 郑茵

路透伦敦6月30日 - 现在也许已经到了对新西兰元兑美元 的巨大涨幅进行获利了结的时候了，尽管收益率和宏观经济面因素仍然支持作多新西兰元。

“给后来者留点赚头”，这是外汇交易中的一句古训，因为大家都知道，寻找市场的顶部或底部，运气和技术因素同等重要，最佳退出时机是在别人还愿意买进的时候。

新西兰元自6月4日的0.8400劲扬，周五来到0.8795美元，距离2011年触及的1985年汇率浮动以来高点0.8842相差仅0.005美元。新西兰元又不是会飞的鸟儿，能飞这么高实属不易。

不过，即便是鸟儿，也会因为大气层上部的氧气稀薄而罹患高空病，新西兰元可能也不例外：尽管近来公布了一系列相当好的经济数据，但新西兰元上扬的步伐已经陷于停滞。

表面上看，新西兰元兑美元继续升值的迹象似乎很有说服力。

美国联邦储备理事会(美联储)继续缩减资产购买规模，但仍然秉持超宽松货币政策，而且近期公布的美国经济数据弱于预期。

反之，根据路透调查中分析师的预测，新西兰央行料将在7月24日的会议上升息25基点至3.50%。

经济面的消息也进一步强化了新西兰元相对于美元的收益率优势。

周五公布的官方数据显示，新西兰5月连续第七个月录得贸易顺差，乳品及肉类销售强劲支撑出口，推动年度贸易顺差增至近20年高点。

新西兰贸易相关图表： link.reuters.com/gym37s

但新西兰统计局在公布强劲贸易数据的同时亦警告称：“过去一年来出口增长势头似乎已经趋平。”

具体新闻稿请点选统计局网站： here

**仓位调整**

但除此之外，我们为什么要在基本形势明显有利于新西兰元的时候，对作多新西兰元和作空美元的仓位进行获利了结呢？

答案就是：短线仓位调整。

商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，6月24日止当周新西兰元兑美元净多头合约较前一周的3,733口增加64.8%，达到6,152口。

不得不承认，这远远低于6月10日止当周的16,855口净多头仓位，但这还是反映了最具暗示意义的市场人气情况。

CFTC最新数据显示市场短线人气再度看好新西兰元兑美元，很能说明整体外汇市场的态度。

很明显，虽然周五的贸易数据不错，但新西兰元却在0.8795触顶，比周四高点仅上涨了8个跳动点，要么说明新西兰元高档买需减少，要么暗示卖压增大。

新西兰央行可能升息，这一点应该已经在外汇市场广为人知，因而已经反映在新西兰元的汇价中。

近期美国和新西兰经济数据的影响，也应该反映在汇率中了。

考虑到这些，仍然做多新西兰元兑美元的交易员可能会审慎思考汇率走势，得出新西兰元兑美元近期的升势即将结束的结论。

获利了结从来都不会有错的。(完)