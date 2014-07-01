路透基点：台湾上半年贷款规模下降，但美元融资案料增加--TRLPC

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透香港6月30日 - 汤森路透旗下基点报导，2014年前六个月台湾贷款市场共达成100宗交易，总额较上年同期减少11%至124亿美元。
“近期签署的交易大部分是以台币计价，规模中等，与传统行业相关，”台湾银行业一位资深贷款经理说。
根据汤森路透LPC数据，第二季结案的交易中，大约75%是台币贷款。
同时，数宗大额度贷款案花费了更长时间，因为美元融资成本大增使得银行保持谨慎。
第二季结案的最大规模融资交易之一，是台塑集团旗下Formosa Steel IB Pty Ltd的7亿美元五年期贷款案，资金用来投资澳洲的一个铁矿石项目，以及充当营运资金。该交易用了近六个月才完成，1月发起联贷，6月末结案。
TCC International Ltd在1月启动的10亿美元并购贷款案，自5月开始一直搁置，因嘉新水泥股份有限公司拒绝其收购台泥国际股权的现金报价。
台湾玻璃工业股份有限公司3月就一笔80-100亿台币(2.66-3.33亿美元)五年期融资案试探市场意向，但在银行提交建议书后，目前仍悬而未决。资金将用于为一笔7月到期的3亿美元三年期海外可转债进行再融资，另外也作为营运资本。
与此同时，美元融资案数量料将回升，因为随着美元流动性降低，台北银行间美元拆借利率(TAIFX)下降。
三个月TAIFX在上扬近六个月后，自5月中以来呈下行态势。TAIFX目前徘徊在110个基点左右，3月初曾升至160基点的峰值。TAIFX与伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)之间的利差已经缩窄至约87个基点，最阔时超过130个基点。
银行业人士表示，市场对美元融资交易持观望态度，以期实现更有利的利差。
“鉴于美元融资成本已经下降，料将浮现更多美元贷款，定价将更容易让人接受，”上述贷款经理称。(完)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。