路透基点：台湾上半年贷款规模下降，但美元融资案料增加--TRLPC

路透香港6月30日 - 汤森路透旗下基点报导，2014年前六个月台湾贷款市场共达成100宗交易，总额较上年同期减少11%至124亿美元。

“近期签署的交易大部分是以台币计价，规模中等，与传统行业相关，”台湾银行业一位资深贷款经理说。

根据汤森路透LPC数据，第二季结案的交易中，大约75%是台币贷款。

同时，数宗大额度贷款案花费了更长时间，因为美元融资成本大增使得银行保持谨慎。

第二季结案的最大规模融资交易之一，是台塑集团旗下Formosa Steel IB Pty Ltd的7亿美元五年期贷款案，资金用来投资澳洲的一个铁矿石项目，以及充当营运资金。该交易用了近六个月才完成，1月发起联贷，6月末结案。

TCC International Ltd在1月启动的10亿美元并购贷款案，自5月开始一直搁置，因嘉新水泥股份有限公司拒绝其收购台泥国际股权的现金报价。

台湾玻璃工业股份有限公司3月就一笔80-100亿台币(2.66-3.33亿美元)五年期融资案试探市场意向，但在银行提交建议书后，目前仍悬而未决。资金将用于为一笔7月到期的3亿美元三年期海外可转债进行再融资，另外也作为营运资本。

与此同时，美元融资案数量料将回升，因为随着美元流动性降低，台北银行间美元拆借利率(TAIFX)下降。

三个月TAIFX在上扬近六个月后，自5月中以来呈下行态势。TAIFX目前徘徊在110个基点左右，3月初曾升至160基点的峰值。TAIFX与伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)之间的利差已经缩窄至约87个基点，最阔时超过130个基点。

银行业人士表示，市场对美元融资交易持观望态度，以期实现更有利的利差。