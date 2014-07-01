路透调查：美国基金6月建议加码美股和美债配比，并增加现金头寸

路透纽约6月30日 - 路透调查显示，尽管价格在6月创下历史高点，美国基金经理人仍然建议加码购入更多美国股票和债券，但他们也增加了典型全球投资组合的现金配比。

不过，美国基金经理人的总体股市配比仍跌至3月以来低点，因欧元区股票头寸削减至九个月低位。

调查显示，投资者仍在将大量资金投入美国资产，寄望持温和立场的央行会在很长时间内保持低利率，虽然全球经济前景依旧脆弱。

“普遍观点是，良好的美国经济增长数据对股市有利，”Wells Fargo Funds首席投资组合策略师Brian Jacobsen称。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦本月称，目前股市并未偏离历史基准。她的表态激励很多基金经理人认定股市还有上涨空间。

调查在6月12-29日进行，访问了12家美国投资机构。调查显示，这些投资机构的全球典型投资组合的美国和加拿大股市配比平均为67.5%，较上月增长1.5个百分点。

美股和美债建议配比均升至逾一年最高。