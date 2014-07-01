路透调查：美国基金6月建议加码美股和美债配比，并增加现金头寸

美国热股：花旗上调霍尼韦尔目标价，盘初触及纪录高位
路透4月24日 - 花旗集团上调霍尼韦尔(Honeywell)目标价，推升其股价触及130.00美元的纪录高位。 霍尼韦尔盘初急升2.3%，报129.99美元。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透纽约6月30日 - 路透调查显示，尽管价格在6月创下历史高点，美国基金经理人仍然建议加码购入更多美国股票和债券，但他们也增加了典型全球投资组合的现金配比。
不过，美国基金经理人的总体股市配比仍跌至3月以来低点，因欧元区股票头寸削减至九个月低位。
调查显示，投资者仍在将大量资金投入美国资产，寄望持温和立场的央行会在很长时间内保持低利率，虽然全球经济前景依旧脆弱。
“普遍观点是，良好的美国经济增长数据对股市有利，”Wells Fargo Funds首席投资组合策略师Brian Jacobsen称。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦本月称，目前股市并未偏离历史基准。她的表态激励很多基金经理人认定股市还有上涨空间。
调查在6月12-29日进行，访问了12家美国投资机构。调查显示，这些投资机构的全球典型投资组合的美国和加拿大股市配比平均为67.5%，较上月增长1.5个百分点。
美股和美债建议配比均升至逾一年最高。
投资组合中，现金头寸升至4.7%，为略逾一年以来最高，较去年同期水平翻了一倍多。(完) (编译 朱晓军；审校 龚芳)
路透4月24日 - 花旗集团上调霍尼韦尔(Honeywell)目标价，推升其股价触及130.00美元的纪录高位。 霍尼韦尔盘初急升2.3%，报129.99美元。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)
路透4月24日 - 美国股市纳斯达克指数周一开盘创纪录高位，其它指数也急升，因投资者的紧张情绪得到缓解，此前市场中意的中间派候选人马克龙在法国大选第一轮投票中获胜。
路透4月24日 - 苹果在本月初提交给加州监管机构的文件中概述了该公司一项培训自动驾驶汽车操作人员的计划，这是苹果开发自动驾驶汽车技术意愿的最新迹象。