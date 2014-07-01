路透调查：英国投资基金6月提高对股市的曝险，且日益青睐国内市场

路透伦敦6月30日 - 英国投资经理6月增加对股市的曝险，且越来越青睐国内市场，因英国经济基本面看来相对亮丽。

路透月度调查访问了12名英国基金经理和投资长，结果显示，平衡投资组合中对股票的平均配置在6月上升逾一个百分点，由53.8%升至55.2%。

债券配置则由23.9%降至22.8%。

现金和地产配置变动不大，分别为6.4%和3.8%，如对冲基金、私募股权和大宗商品等另类投资的配置则由12.2%降至11.7%。

英国经济复苏加速的迹象，协助推高了英国股市在全球股票投资中的配置，由27.3%升至29.6%。对美国股市的配置则由29.9%降至28.6%。

欧洲央行祭出进一步刺激措施，将欧元区存款利率降至负值，协助带动对股票等较高风险资产的需求。