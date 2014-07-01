路透调查：英国投资基金6月提高对股市的曝险，且日益青睐国内市场

券商观点：中国城投公司海外发债升温，企业自主融资意愿增强--民生证券
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
路透伦敦6月30日 - 英国投资经理6月增加对股市的曝险，且越来越青睐国内市场，因英国经济基本面看来相对亮丽。
路透月度调查访问了12名英国基金经理和投资长，结果显示，平衡投资组合中对股票的平均配置在6月上升逾一个百分点，由53.8%升至55.2%。
债券配置则由23.9%降至22.8%。
现金和地产配置变动不大，分别为6.4%和3.8%，如对冲基金、私募股权和大宗商品等另类投资的配置则由12.2%降至11.7%。
英国经济复苏加速的迹象，协助推高了英国股市在全球股票投资中的配置，由27.3%升至29.6%。对美国股市的配置则由29.9%降至28.6%。
欧洲央行祭出进一步刺激措施，将欧元区存款利率降至负值，协助带动对股票等较高风险资产的需求。
然而，投资人对自满的风险提出警告，指出市场可能已经反映完全价值，可能出现修正。(完) (编译 王冠中; 审校 艾茂林)
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 武汉市黄陂区 17.3 7 4/18簿记建档 5.48% AA 4/19-4/25 长江证券 城建投资开发 (第3-7年末偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 延安市新区 10 7 4/20簿记建档 5.60% A
路透上海4月24日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *简阳市现代 13.7 7 4/21簿记建档 6.00% 上限6.0% AA- 1.04 第3-7年偿还20%本金 工业投资发展 重庆进出口信用担保公司和重庆三峡担保集团共同担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *新沂市交通投资 12.5 7 4/21簿