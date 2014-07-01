重发-中国房地产：6月百城住宅均价环比跌幅扩大，房价调整深化

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
(重发以调整格式)
* 6月中指院百城新建住宅均价环比跌幅扩大
* 同比涨幅连续第六个月收窄
* 易居一手房288指数环比连续第三个月下跌
* 房价调整深化，“去库存”仍是下半年主基调
路透北京7月1日 - 最新数据显示中国房价延续调整态势，购房者观望情绪蔓延。中国指数研究院公布的6月百城新建住宅均价环比连续第二个月下跌且跌幅扩大，而易居一手房价格288指数环比连续三个月下跌。
中指院报告称，6月全国100个城市新建住宅均价环比下跌0.50%，连续第二个月下跌，且跌幅较上月扩大0.18个百分点；同比则连涨19个月，不过涨幅较上月缩小1.36个百分点，为连续第六个月缩窄。
而易居6月一手房价格288指数为1,097.2点，环比微跌0.06%，跌幅较上月扩大0.03个百分点，同比涨幅则继续收窄至5.33%。全国一手房价格指数连续三个月出现下跌。
“目前，购房者观望情绪继续蔓延。房企推盘量加大，多数城市库存高企、去化压力上升。”中指院就数据点评道。
其数据显示，6月房价环比下跌城市个数达到逾七成，跌幅在1%及以上的城市有35个，较上月增加5个。其中，温州和常熟跌幅在4%以上，跌幅居前。
北京、上海等十大城市中，下跌城市个数增加至9个，仅上海环比上涨，涨幅为0.25%；其他城市环比下跌，杭州环比下跌2.06%，跌幅最大。北京和广州跌幅在1%以内。
而在易居监控的288个城市中，一手房价格指数下跌的城市数量达到152个，较上月进一步增加9个；31个省级行政区域中，一手房价格指数环比下降区域为16个，其它省级行政区域一手房价格指数环比稳中有升。
今年以来，中国楼市持续两年的上涨脚步终告停歇，5月官方房价环比首次转为下跌，结合此前公布的1-5月房地产投资销售继续减速，令市场相信中国房地产市场进入调整期，而理性的调整可能成为常态。
谈到下半年楼市前景，中指院称，预计下半年，中央调控政策将延续分类指导双向调控原则，继续推进长效机制建设，市场短期供大于求的压力可能促使更多地方政府微调政策，政策环境差异化特征更趋明显。
中指院认为，中央或将继续采取金融措施支持自住需求，合理引导和稳定市场预期，地方政策微调也将短期刺激市场，下半年需求或将缓慢回升。
在地方政策微调的行动中，内蒙古呼和浩特市成为首个明文规定取消限购的城市，其示范效应或将逐步发酵。随着中国楼市放缓压力逐渐增大，未来或会有越来越多的地方加入取消限购的行列。
“市场供大于求态势延续将导致‘去库存’仍是下半年主基调，预计全国房价将在波动中延续阶段性下行趋向，库存持续高位、去化周期长的城市房价下行压力较大。”中指院称。（完）
近一年百城住宅均价涨幅一览：（单位：%）
月份 环比 同比 2013-05 0.81 6.9 2013-06 0.77 7.4 2013-07 0.87 7.94 2013-08 0.92 8.61 2013-09 1.07 9.48 2013-10 1.24 10.69 2013-11 0.68 10.99 2013-12 0.7 11.51 2014-01 0.63 11.1 2014-02 0.54 10.79 2014-03 0.38 10.04 2014-04 0.1 9.06 2014-05 -0.32 7.84 2014-06 -0.5 6.48 (发稿 侯向明； 审校 黄凯)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。