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亚洲 | 2014年 7月 2日 星期三 07:19 BJT

****主要国家经济指标预测--7月2日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：
    
    GMT时间   经济指标/活动                             公布时段       预估值      前值
    7月2日(三)
    0130  澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元)                   5月         逆差1.2   逆差1.22
              商品/服务进口                                                --      +2.0%
              商品/服务出口                                                --      -1.0%
    0600  英国Nationwide房价指数(较前月)                  6月           +0.6%      +0.7%
                                (较上年同期)                           +11.2%     +11.1%
    0830  英国Markit/CIPS建筑业PMI                        6月            59.5       60.0
    0900  欧元区PPI(较前月)                               5月           -0.1%      -0.1%
                   (较上年同期)                                         -1.0%      -1.2%
    1100  美国抵押贷款市场指数                         6月27日当周         --      348.1
              再融资指数                                                   --    1,322.6
    1130  美国Challenger企业计划裁员人数(万人)            6月              --     5.2961
    1215  美国ADP就业报告(万人)                           6月        增加20.0   增加17.9
    1330  加拿大RBC制造业采购经理人指数(PMI)              6月              --       52.2
    1345  美国ISM纽约企业活动指数                         6月              --      630.1
    1400  美国工厂订单(较上月)                            5月           -0.3%      +0.7%
              耐久财订单(较上月)                       5月修正值          --       -1.0%
              扣除运输的耐久财订单(较上月)                                --       -0.1%
              扣除国防的耐久财订单(较上月)                                --       +0.6%
              扣除飞机的非国防资本财订单(较上月)                          --       +0.7%
    2100  韩国外汇储备(亿美元)                            6月             --     3,609.1
    2350  日本投资外国债券(亿日圆)                       前周             --  买超14,865
          外资投资日本股票(亿日圆)                                        --   买超2,956

    7月2-11日
    0700  英国Halifax房价指数(较前月)                     6月             --       +3.9%
                             (较上年同期)         截止6月的三个月         --       +8.7%
        
    7月2-3日
    2330  澳洲AIG服务业指数                               6月             --       49.90

    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                             公布时段        现值      预估值
    6月30日(一)
    2330  澳洲AIG制造业指数                                6月          48.9          --
    2350  日本央行短观大型制造业景气判断指数             第二季         正12        正15
                      大型非制造业景气判断指数                          正19        正19
                      小型制造业景气判断指数                             正1         负1
                      小型非制造业景气判断指数                           正2          零
                      大型企业资本支出                                 +7.4%       +6.0%
                      小型企业资本支出                                -19.7%      -19.1%

    
    7月1日(二)
    0000  韩国HSBC/Markit制造业采购经理人指数(PMI)         6月         48.4           --
    0000  韩国出口(较上年同期)                          6月初值       +2.5%        +5.1%
              进口(较上年同期)                                        +4.5%        +9.0%
              贸易收支(亿美元)                                       顺差53           --
    0130  日本加班工资                                     5月        +4.0%           --
    0135  日本制造业采购经理人指数(PMI)                    6月         51.5           --
    0430  澳洲央行利率决定                                 7月        2.50%        2.50%
    0730  瑞士CS/SVMC采购经理人指数(PMI)                   6月           54         52.8
    0745  意大利Markit/ADACI制造业PMI                      6月         52.6         53.2
    0750  法国Markit制造业PMI                              6月         48.2         47.8
    0755  德国Markit/BME 制造业PMI                         6月         52.0         52.4
    0755  德国经季节调整失业人数变化(万人)                 6月      增加0.9        减少1
                 未经季节调整失业人数(万人)                           283.3          280
                 经季节调整失业率                                      6.7%         6.7%
                 经季节调整失业人数(万人)                             291.6           --
    0800  欧元区Markit制造业PMI                            6月         51.8         51.9
    0800  意大利失业率                                     5月        12.6%        12.6%
    0830  英国Markit/CIPS制造业PMI                         6月         57.5         56.8
    0900  欧元区失业率                                     5月         11.6%        11.7%
     --   美国整体汽车销售年率(万辆)                       6月        1,698        1,640
    1145  美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)              6月28日当周    +1.0%           --
    1255  美国Redbook连锁店销售(较上年同期)            6月28日当周    +3.1%           --
    1345  美国Markit制造业PMI                            6月终值       57.3           --
    1400  美国建筑支出                                     5月        +0.1%        +0.5%
    1400  美国IBD消费者信心指数                            7月         45.6           --
    1400  美国供应管理协会(ISM)制造业PMI                   6月         55.3         55.8
              ISM制造业投入物价分项指数                                58.0         60.3
              ISM制造业就业分项指数                                    52.8         53.2
              ISM制造业新订单分项指数                                  58.9           -- 
    1430  美国达拉斯联邦储备银行服务业指数                 6月         16.9           --(完)
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