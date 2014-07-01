主要国家经济指标预测--7月2日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月2日(三) 0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 5月 逆差1.2 逆差1.22 商品/服务进口 -- +2.0% 商品/服务出口 -- -1.0% 0600 英国Nationwide房价指数(较前月) 6月 +0.6% +0.7% (较上年同期) +11.2% +11.1% 0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 6月 59.5 60.0 0900 欧元区PPI(较前月) 5月 -0.1% -0.1% (较上年同期) -1.0% -1.2% 1100 美国抵押贷款市场指数 6月27日当周 -- 348.1 再融资指数 -- 1,322.6 1130 美国Challenger企业计划裁员人数(万人) 6月 -- 5.2961 1215 美国ADP就业报告(万人) 6月 增加20.0 增加17.9 1330 加拿大RBC制造业采购经理人指数(PMI) 6月 -- 52.2 1345 美国ISM纽约企业活动指数 6月 -- 630.1 1400 美国工厂订单(较上月) 5月 -0.3% +0.7% 耐久财订单(较上月) 5月修正值 -- -1.0% 扣除运输的耐久财订单(较上月) -- -0.1% 扣除国防的耐久财订单(较上月) -- +0.6% 扣除飞机的非国防资本财订单(较上月) -- +0.7% 2100 韩国外汇储备(亿美元) 6月 -- 3,609.1 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 买超14,865 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超2,956 7月2-11日 0700 英国Halifax房价指数(较前月) 6月 -- +3.9% (较上年同期) 截止6月的三个月 -- +8.7% 7月2-3日 2330 澳洲AIG服务业指数 6月 -- 49.90 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 6月30日(一) 2330 澳洲AIG制造业指数 6月 48.9 -- 2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数 第二季 正12 正15 大型非制造业景气判断指数 正19 正19 小型制造业景气判断指数 正1 负1 小型非制造业景气判断指数 正2 零 大型企业资本支出 +7.4% +6.0% 小型企业资本支出 -19.7% -19.1% 7月1日(二) 0000 韩国HSBC/Markit制造业采购经理人指数(PMI) 6月 48.4 -- 0000 韩国出口(较上年同期) 6月初值 +2.5% +5.1% 进口(较上年同期) +4.5% +9.0% 贸易收支(亿美元) 顺差53 -- 0130 日本加班工资 5月 +4.0% -- 0135 日本制造业采购经理人指数(PMI) 6月 51.5 -- 0430 澳洲央行利率决定 7月 2.50% 2.50% 0730 瑞士CS/SVMC采购经理人指数(PMI) 6月 54 52.8 0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI 6月 52.6 53.2 0750 法国Markit制造业PMI 6月 48.2 47.8 0755 德国Markit/BME 制造业PMI 6月 52.0 52.4 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 6月 增加0.9 减少1 未经季节调整失业人数(万人) 283.3 280 经季节调整失业率 6.7% 6.7% 经季节调整失业人数(万人) 291.6 -- 0800 欧元区Markit制造业PMI 6月 51.8 51.9 0800 意大利失业率 5月 12.6% 12.6% 0830 英国Markit/CIPS制造业PMI 6月 57.5 56.8 0900 欧元区失业率 5月 11.6% 11.7% -- 美国整体汽车销售年率(万辆) 6月 1,698 1,640 1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 6月28日当周 +1.0% -- 1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 6月28日当周 +3.1% -- 1345 美国Markit制造业PMI 6月终值 57.3 -- 1400 美国建筑支出 5月 +0.1% +0.5% 1400 美国IBD消费者信心指数 7月 45.6 -- 1400 美国供应管理协会(ISM)制造业PMI 6月 55.3 55.8 ISM制造业投入物价分项指数 58.0 60.3 ISM制造业就业分项指数 52.8 53.2 ISM制造业新订单分项指数 58.9 -- 1430 美国达拉斯联邦储备银行服务业指数 6月 16.9 --(完)