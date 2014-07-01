南美金融：阿根廷政府谈判诚意遭钉子户债权人质疑，违约开始倒计时

券商观点：中国城投公司海外发债升温，企业自主融资意愿增强--民生证券
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
30天的宽限期目前已开始，阿根廷要么与钉子户债权人达成协议，在7月30日前偿债；要么在12年内第二次出现债务违约。
周一营业结束时，阿根廷政府未能向重组债务支付票息，从技术层面来说阿根廷就已违约。
阿根廷经济部长Axel Kicillof曾于6月25日前往纽约进行10个小时的访问，在联合国的G77加中国委员会的一次会议上发表讲话。他表示，阿根廷被推到违约边缘，但他未与钉子户债权人会晤。
当Kicillof宣布资金已存入纽约梅隆银行时，阿根廷政府发布了一份声明，指称“...最终的司法行动将使我们执行作为国际社会成员一分子的权利。”
这暗示阿根廷政府可能将采取新的法律途径，以避开美国法庭的判决。
Kicillof将于周四访问美国，参加在华盛顿举行的美洲国家组织会议。(完)
(编译 朱晓军/于春红; 审校 李春喜/杜明霞)
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 武汉市黄陂区 17.3 7 4/18簿记建档 5.48% AA 4/19-4/25 长江证券 城建投资开发 (第3-7年末偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 延安市新区 10 7 4/20簿记建档 5.60% A
路透上海4月24日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *简阳市现代 13.7 7 4/21簿记建档 6.00% 上限6.0% AA- 1.04 第3-7年偿还20%本金 工业投资发展 重庆进出口信用担保公司和重庆三峡担保集团共同担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *新沂市交通投资 12.5 7 4/21簿