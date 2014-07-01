南美金融：阿根廷政府谈判诚意遭钉子户债权人质疑，违约开始倒计时

30天的宽限期目前已开始，阿根廷要么与钉子户债权人达成协议，在7月30日前偿债；要么在12年内第二次出现债务违约。

周一营业结束时，阿根廷政府未能向重组债务支付票息，从技术层面来说阿根廷就已违约。

阿根廷经济部长Axel Kicillof曾于6月25日前往纽约进行10个小时的访问，在联合国的G77加中国委员会的一次会议上发表讲话。他表示，阿根廷被推到违约边缘，但他未与钉子户债权人会晤。

当Kicillof宣布资金已存入纽约梅隆银行时，阿根廷政府发布了一份声明，指称“...最终的司法行动将使我们执行作为国际社会成员一分子的权利。”

这暗示阿根廷政府可能将采取新的法律途径，以避开美国法庭的判决。

Kicillof将于周四访问美国，参加在华盛顿举行的美洲国家组织会议。(完)