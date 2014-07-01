版本:
中国
亚洲 | 2014年 7月 1日 星期二 12:31 BJT

《汇市简讯》美元指数延续下行趋势，下看79.70

0413GMT

* 上日收低0.3%，亚洲盘中弹升5个基点做为空头获利了结，然仍延续疲软趋势

* 动能指标、5日、10日及20日均线均向下，波林格区间走阔

* 趋势讯号：唯有收在10日均线之上才有可能扭转格局

* 纽约低点79.75及5日均线切入位80.01为初步支撑/阻力

* 下一道停止单位置在79.71，这是5月/6月涨势61.8%回档位

* 浏览技术图表请点选：link.reuters.com/zas32w

(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价

纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐