《路透基点特写》1-6月亚太地区联贷金额2,066亿美元，大中华扮主力

路透香港6月30日 - 今年上半年亚太地区(不含日本)的银团联贷金额达到2,066亿美元，由香港蓝筹企业及中资集团的大型贷款案扮演主力。

上半年联贷金额只比去年同期微跌2.4%，正在准备中的贷款案将会进一步拉抬全年总金额。

香港市场以448亿美元创下历年来最高上半年纪录，香港多家一线企业皆推出大型融资案，包括第一季支持电能实业 分拆港灯上市的375亿港元(48.3亿美元)贷款，以及和记黄埔旗下的屈臣氏一笔150亿港元贷款，用于偿还股东贷款。

中国企业也是推高香港联贷市场的一大力量，由于中国国内流动性趋紧，许多企业纷纷转赴香港筹集较廉价资金。

中国海洋石油 第一季在香港筹办一笔20亿美元一年期过桥贷款，第二季又办理一笔15亿美元贷款。

中粮集团(COFCO)目前正在办理一笔32亿美元联贷，用于支持收购来宝集团 农产品业务，以及偿还股东贷款。中粮是中国最大的粮食贸易商。

中国国有企业--光明食品(集团)有限公司正筹办一笔高至8亿美元的银团贷款，用于支持其收购以色列最大食品公司Tnuva的多数股权。

中国民营企业也前往香港联贷市场集资。中国网络游戏开发商盛大游戏 正在与银行洽谈，计划筹措7.5-8.5亿美元的融资，用于支持主要股东收购公司，盛大的竞争对手巨人网络集团 则已获得8.5亿美元的杠杆收购(LBO)贷款。

“大中华地区是过去12个月的重头戏，这个情况还会持续下去，”汇丰银行董事总经理兼亚太区银团融资主管Phil Lipton指出。“贷款市场情况很好...资金很多。现在是企业借钱的好时机。”

加上中国境内309亿美元的联贷金额，中国企业占了亚太地区贷款总量的约三分之一。

“但市场希望看到的是更普遍的增长，”Lipton指出。“等到印度及印尼的选举变数消除，有可能真能在那里看到一些不错的成长。”

**东南亚魅力**

印尼联贷市场延续2013年的强劲表现，今年上半年达到67亿美元。印尼2013年的境外贷款达127亿美元，为1997年亚洲金融危机以来最高。

印尼贷款案十分受到零售银行青睐，多宗贷款案获得严重超额认购。国企Indonesia Eximbank的7.885亿美元贷款，除了六家牵头行兼簿记行(MLAB)，还在一般银团阶段吸引23家银行。原本贷款目标为6亿美元。

“零售银行业者目光转向东南亚，特别是印尼及菲律宾，以作为中国及印度曝险之外的选择，”星展银行企业机构银行集团董事总经理梅彦长指出。

“东南亚不会取代中国的量，但是当地资产肯定拥有成长性及不错价值，”他称。

东南亚的联贷金额自2010年以来稳定成长，占亚太市场约五分之一。东南亚最大市场--新加坡过去三年的全年联贷金额皆达300-400亿美元。

新加坡今年上半年联贷金额240亿美元，主要由大宗商品贸易商的贷款支撑。

另一方面，澳洲市场继第一季迟滞表现后，第二季强力回升。

澳洲联贷市场上半年达到443亿美元，比起去年同期的393亿美元，成长了13%。主要是由于第二季表现强劲，贷款完成金额达307亿美元。

**前方挑战**

今年年初时，基于投资人要求更高回报、大中华地区一些迫切问题、以及联贷案件数量料将增加，市场原本预期贷款定价将会上升。

但除了一些中国二线企业及印度企业的贷款以外，实际定价并未上升，这是由于银行之间争夺贷款资产的竞争激烈。

屈臣氏5月的150亿港元三年期子弹式贷款案，综合收益为115个基点，利率较Libor加码85个基点。中海油6月的15亿美元五年期子弹式贷款，综合收益130个基点，利率较Libor加码115个基点。

“主要银行之间的竞争确实加剧，”澳新银行环球银团贷款部主管John Corrin指出。“许多案子的竞争情况极为激烈，借款方得花很长时间完成案子，因此一些案子往往由联贷市场改为俱乐部方式贷款。”

根据基点资料，自2009年以来，俱乐部贷款平均规模稳定提高，目前达到4.3亿美元，但仍然是由四到五家银行共同分摊。

中海油的15亿美元贷款由九家银行组成俱乐部，屈臣氏的150亿港元贷款由22家银行承贷。

“选择俱乐部形式的借款户，削减了包销银行的空间，因而降低了银行的回报，”三井住友银行亚洲联贷主管Masumi Ito指出。

“本币债券的投资者也提供大量资金，与联贷市场形成竞争，”Ito称。