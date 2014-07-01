台湾货币市场：短率回落区间低位，季底过后资金恢复偏松态势

* 季底过后资金恢复偏松态势

* 短率回落区间低位

* 银行静待央行消化过剩隔拆资金

记者 詹静宜

路透台北7月1日 - 台湾银行间短率周二回稳低位。季底过后资金恢复偏松态势，短率回归区间低位盘旋，银行间静待央行冲销当日隔夜拆款过剩资金，料期底银行间累计超额准备仍会持续垫高。

银行间资金调度人士表示，季底资金紧缩因子一过，银行间资金水位高涨，急寻资金去化管道，不过整体市场资金需求疲弱，令短率迅速回落区间低位水准，短线欠缺资金紧缩因子料短率仍将续处区间低位。

“今天根本就没电话打来要钱。”一家大型公营银行交易员说。

另有一家大型银行交易员指出，再三个交易日就进入下个提存期，目前市场并没有特别紧缩因子，展望下旬市场关心现金股利发放的影响，现金股利大体仍处既有资金池，只是对大型公司股利发放落点跟资金调度银行较有影响。

根据路透周二访谈六家金融机构，预估台湾7月提存期短票利率区间料在0.59-0.64%，较6月交易区间向左移动。

本地时间12:20时：

--台币兑美元 午盘暂收高3.1分报29.884。

--台湾加权股价指数 暂升0.58%，报9,447.00点。

--银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.384%，上日收在0.387%；今日区间暂落在0.295-0.400%，上日则收在0.295-0.500%；一周拆款利率区间暂在0.380-0.540%，上日在0.388-0.550%，一周拆款的高位持续走软，且区间高位成交金额非常小。

**短票利率高位续软，开价紊乱**

短票方面，交易员表示，今日是7月首个交易日，票券商缺口不大，而银行也多回复宽松。只不过，由于日前利率走得太高，因此今日利率虽普遍回落，但各家银行短票开价各有不同，市场价格相当紊乱，而票券商则多将利率高位控制在0.63-0.65%左右，再高就不承做。

一家小型银行的交易员表示表示，由于先前短票利率走高相当地突然，因此即便今日利率回落，但下滑的幅度也没有先前的涨幅这么大。后续状况要视大型银行的资金情势而定。

30天自保短票利率区间高位左移，今日大致在0.60-0.65%，上日则在0.60-0.70%。根据票券集保的资料，30天短票买卖断平均成交利率在6月27日到达高点之后，30日平均利率略微滑落至0.657%。27日达到0.658%，是本波的最高点。

台湾央行周二存单到期金额4,739.10亿台币，发行金额待稍晚公布。

本周央行存单到期金额总计1兆2,572.40亿台币，本周余日的存单到期情况分别为：周三2,690.8亿台币，周四4,022.50亿台币以及周五1,077亿台币。

拆款中心资料 显示，修正后周一超额准备为689亿台币，累积超额准备为2,416亿台币、加计前期1%的超额准备为4,504亿台币。

**RP利率回落正常水准**

台湾债券市场附买回(RP)利率周二下滑。时序进入7月初，投信、银行等资金回流，整体情势较昨日明显宽裕，RP成交利率回落至正常水准。

他们表示，今日资金回流明显，客户找券需求增加，已经有投信开始预框明日的券。虽然7月资金状况会较6月好转，但要回到4、5月的宽松状态料将不易。

〞明显好多了，资金回流蛮快的。〞一位大型证券商交易员说。

另一票券商交易员则表示，随着资金回流，客户也配合将RP利率修正，尤其是银行端的下修动作最为明快。

证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，昨日在0.54-0.56%。30天内公司债RP利率主要交投在0.63-0.65%，昨日在0.64-0.66%，少数高见0.67%。

票券商成交利率也回落。主要大型票券商10天左右公债附买回利率成交在0.40-0.50%，上日在0.40-0.53%；10天左右公司债附买回利率成交在0.50-0.56%，昨日0.50-0.60%；极短天期公司债利率在0.46-0.48%。