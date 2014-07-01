新闻稿：澳洲央行7月会议维持利率不变，称全球经济温和成长

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
货币政策依然宽松。利率水平非常低，对部分借款人而言，利率近几个月出现小幅走跌。由于安全投资品的利率低，储户继续寻求更高回报。信贷增长略有回升，包括最近面向企业的信贷。过去一年房价明显上涨，不过最近出现了一些涨势趋缓的迹象。
从历史标准看，澳元汇价仍然很高，尤其在关键大宗商品价格已经下跌的情况下，因此在推动经济实现均衡增长方面，汇价起到的帮助作用比本该有的要小。
展望未来，持续宽松的货币政策应能支撑需求，并帮助经济逐步增强成长力道。通胀预计将在未来两年内守在2-3%的目标区间内。
在政策委员会看来，目前对货币政策的制定妥当，有助于促进需求持续增长，通胀水平亦符合目标。根据当前形势，最稳健的路线可能是在一段时期内维持利率稳定不变。(完) (编译 张荻/朱晓军/白云; 审校 郑茵/王兴亚/艾茂林)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。