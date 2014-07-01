版本:
中国
亚洲 | 2014年 7月 1日 星期二 12:56 BJT

新闻稿：澳洲央行7月会议维持利率不变，称全球经济温和成长

货币政策依然宽松。利率水平非常低，对部分借款人而言，利率近几个月出现小幅走跌。由于安全投资品的利率低，储户继续寻求更高回报。信贷增长略有回升，包括最近面向企业的信贷。过去一年房价明显上涨，不过最近出现了一些涨势趋缓的迹象。

从历史标准看，澳元汇价仍然很高，尤其在关键大宗商品价格已经下跌的情况下，因此在推动经济实现均衡增长方面，汇价起到的帮助作用比本该有的要小。

展望未来，持续宽松的货币政策应能支撑需求，并帮助经济逐步增强成长力道。通胀预计将在未来两年内守在2-3%的目标区间内。

在政策委员会看来，目前对货币政策的制定妥当，有助于促进需求持续增长，通胀水平亦符合目标。根据当前形势，最稳健的路线可能是在一段时期内维持利率稳定不变。(完) (编译 张荻/朱晓军/白云; 审校 郑茵/王兴亚/艾茂林)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐