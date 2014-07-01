德国数据：制造业PMI终值降至52.0，扩张速度为八个月来最慢

标题新闻：俄罗斯暗示若6月底到期的限产协议不延长，该国今年产油量或攀升至30年来最高水准
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德国制造业PMI连续第12个月高于荣枯分水岭50，但终值低于初值的52.4。
“6月调查结果说明德国制造业增速有所放慢，”Markit分析师Oliver Kolodseike表示。
“在目前这波增长中，外国市场客户需求增速降至低点，说明欧元相对强势拖累了出口增长，可能未来几个月将继续如此。”
新订单增速创2013年7月以来最低，而产出增速为去年9月以来最慢。(完) (编译 李爽/朱晓军；审校 田建华/王洋)
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中间派总统候选人马克龙；极右翼候选人勒庞 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月24日 - 花旗集团上调霍尼韦尔(Honeywell)目标价，推升其股价触及130.00美元的纪录高位。 霍尼韦尔盘初急升2.3%，报129.99美元。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)