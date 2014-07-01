版本:
中国
货币新闻 | 2014年 7月 1日 星期二 16:05 BJT

德国数据：制造业PMI终值降至52.0，扩张速度为八个月来最慢

德国制造业PMI连续第12个月高于荣枯分水岭50，但终值低于初值的52.4。

“6月调查结果说明德国制造业增速有所放慢，”Markit分析师Oliver Kolodseike表示。

“在目前这波增长中，外国市场客户需求增速降至低点，说明欧元相对强势拖累了出口增长，可能未来几个月将继续如此。”

新订单增速创2013年7月以来最低，而产出增速为去年9月以来最慢。(完) (编译 李爽/朱晓军；审校 田建华/王洋)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐