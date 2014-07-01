版本:
中国
亚洲 | 2014年 7月 1日 星期二 13:03 BJT

标题新闻：韩国起亚汽车6月销量较上年同期增加4%，至245,234辆

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐