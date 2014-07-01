表格：德国6月经季节调整失业人数增加0.9万人至291.6万人

* 德国6月经季节调整失业率为6.7%，5月为6.7%--联邦劳工局

* 6月经季节调整的失业人口增加0.9万人至291.6万人--联邦劳工局

* 路透调查预估德国6月经季节调整的失业人口减少1万人

* 德国6月未经季节调整的总失业人口从5月的288.2万人降至283.3万人--联邦劳工局