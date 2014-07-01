表格：德国6月经季节调整失业人数增加0.9万人至291.6万人

标题新闻：俄罗斯暗示若6月底到期的限产协议不延长，该国今年产油量或攀升至30年来最高水准
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路透柏林7月1日 - 德国联邦劳工局周二公布：
* 德国6月经季节调整失业率为6.7%，5月为6.7%--联邦劳工局
* 6月经季节调整的失业人口增加0.9万人至291.6万人--联邦劳工局
* 路透调查预估德国6月经季节调整的失业人口减少1万人
* 德国6月未经季节调整的总失业人口从5月的288.2万人降至283.3万人--联邦劳工局
以下为详细表格
2014年6月 2014年5月 2013年6月
变动 (经调整) +9,000 +25,000 -15,000
人数 (经调整,百万) 2.916 2.907 2.948
失业率 (经调整,%) 6.7 6.7 6.8
变动 (未经调整) -31,883 -54,883 +55,558
人数 (未经调整，百万) 2.833 2.882 2.865
失业率 (未经调整,%) 6.5 6.6 6.6 (完)
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