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货币新闻 | 2014年 7月 1日 星期二 16:06 BJT

表格：德国6月经季节调整失业人数增加0.9万人至291.6万人

路透柏林7月1日 - 德国联邦劳工局周二公布：

* 德国6月经季节调整失业率为6.7%，5月为6.7%--联邦劳工局

* 6月经季节调整的失业人口增加0.9万人至291.6万人--联邦劳工局

* 路透调查预估德国6月经季节调整的失业人口减少1万人

* 德国6月未经季节调整的总失业人口从5月的288.2万人降至283.3万人--联邦劳工局

以下为详细表格

2014年6月 2014年5月 2013年6月

变动 (经调整) +9,000 +25,000 -15,000

人数 (经调整,百万) 2.916 2.907 2.948

失业率 (经调整,%) 6.7 6.7 6.8

变动 (未经调整) -31,883 -54,883 +55,558

人数 (未经调整，百万) 2.833 2.882 2.865

失业率 (未经调整,%) 6.5 6.6 6.6 (完)
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