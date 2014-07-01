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货币新闻 | 2014年 7月 1日 星期二 16:41 BJT

英国数据：6月制造业活动扩张速度达七个月最快，就业分项指数亦创高位

路透调查的分析师此前预计指数会跌至56.8.

尽管产出增速小幅下滑，但新订单增速为11月以来最快，制造业雇聘员工速度也为2011年3月以来最快。

该项调查进一步佐证英国消费者引领的经济复苏变得更加平衡和可以持续。

Markit的资深分析师Rob Dobson称，“英国制造业在6月继续繁荣，使第二季成为过去20年表现最佳的季度之一。”

他预计第二季官方制造业产出增速会超过第一季的1.5%。

6月新出口订单分项指数连续第15个月上扬，升至1月以来最高。(完)
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