英国数据：6月制造业活动扩张速度达七个月最快，就业分项指数亦创高位

标题新闻：俄罗斯暗示若6月底到期的限产协议不延长，该国今年产油量或攀升至30年来最高水准
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路透调查的分析师此前预计指数会跌至56.8.
尽管产出增速小幅下滑，但新订单增速为11月以来最快，制造业雇聘员工速度也为2011年3月以来最快。
该项调查进一步佐证英国消费者引领的经济复苏变得更加平衡和可以持续。
Markit的资深分析师Rob Dobson称，“英国制造业在6月继续繁荣，使第二季成为过去20年表现最佳的季度之一。”
他预计第二季官方制造业产出增速会超过第一季的1.5%。
6月新出口订单分项指数连续第15个月上扬，升至1月以来最高。(完)
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中间派总统候选人马克龙；极右翼候选人勒庞 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透4月24日 - 花旗集团上调霍尼韦尔(Honeywell)目标价，推升其股价触及130.00美元的纪录高位。 霍尼韦尔盘初急升2.3%，报129.99美元。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)