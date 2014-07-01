表格：欧元区5月失业率报11.6%，较4月修正值持平--统计局

芝加哥期市：玉米续涨，因担忧不利天气将迫使农户重新播种
路透悉尼5月4日 - 美国玉米周四小幅走高，连涨第二日，因关键产区近期天气湿度较大，令人担心一些农户可能需要重新种植最近播种的作物。
路透布鲁塞尔7月1日 - 欧盟统计局公布，欧元区5月失业率为11.6%（预估为11.8%），4月修正为11.6%。
以下为数据详情
失业率(%) 13月4月 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月
欧元区18国 12.0 11.7 11.7 11.6 11.6
欧盟28国 10.9 10.5 10.4 10.4 10.3
数据细节请连结欧盟统计局官网：
here(完) (编译 朱晓军；审校 王洋)
路透悉尼5月4日 - 美国玉米周四小幅走高，连涨第二日，因关键产区近期天气湿度较大，令人担心一些农户可能需要重新种植最近播种的作物。
目前中国被作为一个特例对待。欧盟调查人员在确定中国是否存在倾销行为时，将中国出口价格与美国等其他第三方国家进行对比，而不是将中国出口价格与其国内价格相比较。
0100 GMT时，现货金涨0.2%至每盎司1,240.81美元，周三曾跌1.5%，为去年11月23日以来最大单日跌幅，跌穿50日和200日移动均线。金价昨日盘中触及3月21日以来最低点1,236.01。