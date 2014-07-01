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货币新闻 | 2014年 7月 1日 星期二 17:06 BJT

表格：欧元区5月失业率报11.6%，较4月修正值持平--统计局

路透布鲁塞尔7月1日 - 欧盟统计局公布，欧元区5月失业率为11.6%（预估为11.8%），4月修正为11.6%。

以下为数据详情

失业率(%) 13月4月 14年1月 14年2月 14年3月 14年4月

欧元区18国 12.0 11.7 11.7 11.6 11.6

欧盟28国 10.9 10.5 10.4 10.4 10.3

数据细节请连结欧盟统计局官网：

here(完) (编译 朱晓军；审校 王洋)
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