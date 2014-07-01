表格：LME金属库存最新变化--7月1日

芝加哥期市：玉米续涨，因担忧不利天气将迫使农户重新播种
路透悉尼5月4日 - 美国玉米周四小幅走高，连涨第二日，因关键产区近期天气湿度较大，令人担心一些农户可能需要重新种植最近播种的作物。
路透伦敦7月1日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)： 品种 最新库存 变动 铜 154,700 +25 锡 11,485 +100 铅 193,700 -100 锌 667,950 -525 铝 5,071,650 +25,450 镍 305,256 +366 铝合金 36,260 持平 NASAAC 63,560 持平 注：NASAAC为北美特种铝合金。(完) LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS> 品种 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布 铜 MCU-STOCKS <0#MCUSTX-LOC-GRD> 铅 MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-GRD> 铝 MAL-STOCKS <0#MALSTX-LOC-GRD> 锡 MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-GRD> 锌 MZN-STOCKS <0#MZNSTX-LOC-GRD> 铝合金 MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-GRD> 镍 MNI-STOCKS <0#MNISTX-LOC-GRD> NASAA MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-GRD> 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪 审校 李爽)
路透悉尼5月4日 - 美国玉米周四小幅走高，连涨第二日，因关键产区近期天气湿度较大，令人担心一些农户可能需要重新种植最近播种的作物。
目前中国被作为一个特例对待。欧盟调查人员在确定中国是否存在倾销行为时，将中国出口价格与美国等其他第三方国家进行对比，而不是将中国出口价格与其国内价格相比较。
0100 GMT时，现货金涨0.2%至每盎司1,240.81美元，周三曾跌1.5%，为去年11月23日以来最大单日跌幅，跌穿50日和200日移动均线。金价昨日盘中触及3月21日以来最低点1,236.01。