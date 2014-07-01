表格：LME金属库存最新变化--7月1日

全球贸易：欧盟国家就反倾销新规达成一致，矛头指向中国

目前中国被作为一个特例对待。欧盟调查人员在确定中国是否存在倾销行为时，将中国出口价格与美国等其他第三方国家进行对比，而不是将中国出口价格与其国内价格相比较。