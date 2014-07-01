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货币新闻 | 2014年 7月 1日 星期二 16:10 BJT

表格：LME金属库存最新变化--7月1日

路透伦敦7月1日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：

    品种        最新库存              变动
    铜           154,700               +25
    锡            11,485              +100
    铅           193,700              -100
    锌           667,950              -525
    铝         5,071,650           +25,450
    镍           305,256              +366
    铝合金        36,260              持平
    NASAAC        63,560              持平
    
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

 品种     库存数据         库存分布              品种      库存数据        库存分布
 铜       MCU-STOCKS     <0#MCUSTX-LOC-GRD>    铅        MPB-STOCKS    <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝       MAL-STOCKS     <0#MALSTX-LOC-GRD>    锡        MSN-STOCKS    <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌       MZN-STOCKS     <0#MZNSTX-LOC-GRD>    铝合金    MAA-STOCKS    <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍       MNI-STOCKS     <0#MNISTX-LOC-GRD>    NASAA     MNA-STOCKS    <0#MNASTX-LOC-GRD>
      
    贵金属报导      基本金属报导     
    全球金市           COMEX金持仓   
    伦敦金定盘    COMEX铜持仓   
    现货金             现货银              
    现货铂金           现货钯金            
    金属期市        LME库存变化     

 (编译 张若琪 审校 李爽)
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