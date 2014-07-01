版本:
中国
亚洲 | 2014年 7月 1日 星期二 13:44 BJT

更新版1-澳洲央行：维持利率不变，仍预计利率在一段时间内保持稳定

澳洲央行最近表现得不太自信，承认自己不确定单靠低利率是否能充分抵消矿业投资下降的影响。

澳元汇价居高不下，且澳洲部分大宗商品的出口价格下降，也让央行决策者的任务变得更加复杂。

不过，如果央行真的将担忧藏在心里，周二这份与前几次展望几乎一样的声明就看不出什么端倪。

“澳洲央行用房屋市场、消费和出口走强的字眼强调了许多大家熟悉的主旋律，总的来说，还在继续强调通胀形势良好，”RBC Markets的资深分析师Su-Lin Ong说。

“没有什么事情能动摇央行的立场，央行目前看来还非常坚定。”(完) (编译/审校 张涛/杜明霞/白云/于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐