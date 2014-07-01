更新版1-澳洲央行：维持利率不变，仍预计利率在一段时间内保持稳定

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
澳洲央行最近表现得不太自信，承认自己不确定单靠低利率是否能充分抵消矿业投资下降的影响。
澳元汇价居高不下，且澳洲部分大宗商品的出口价格下降，也让央行决策者的任务变得更加复杂。
不过，如果央行真的将担忧藏在心里，周二这份与前几次展望几乎一样的声明就看不出什么端倪。
“澳洲央行用房屋市场、消费和出口走强的字眼强调了许多大家熟悉的主旋律，总的来说，还在继续强调通胀形势良好，”RBC Markets的资深分析师Su-Lin Ong说。
“没有什么事情能动摇央行的立场，央行目前看来还非常坚定。”(完) (编译/审校 张涛/杜明霞/白云/于春红)
波罗的海海岬型船运价指数跌50点，或2.73%，报1,780点，为逾六周以来最低。海岬型船舶日均获利降409美元，报12,960美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透新加坡4月24日 - 买家在普氏窗口的买兴减弱周一打压380-cst 燃料油现货升水下跌，而近月粘度价差继前两周持续上涨后升向12月以来 高点。 周一普氏窗口共成交四笔380-cst燃料油交易，每笔均为2万吨。还以 一艘4万吨的180-cst燃料油交易。 380-cst燃料油成交价每吨较新加坡报价升水0.5-0.8美元，上周五交 易的成交价每吨较新加坡报价升水0.3-1.25美元。 380-cst燃料油现货升水较上日下跌0.41美元，至每 吨较新加坡报价升水0.81美元。 自4月以来普氏窗口共成交310万吨380-cst燃料油。 **互换市场** 洲际交易所(ICE)交易的5月粘度价差--180-cst和380-cst燃料油之间 的价差--周一微涨至每吨约8美元，因一家名称未知的国际交易商持续买 盘抬高了该合约的价格。 路透数据显示，5月粘度价差为每吨7.75美元，为自12月初以来最高 。