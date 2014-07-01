《路透晚报》--7月1日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《焦点》6月PMI数据印证中国经济企稳态势确立，微刺激料继续

中国6月官方制造业PMI一如市场预期续升，并创下六个月高点，同期汇丰制造业PMI终值则今年首次进入扩张区间，先行指标的回暖印证了在一系列微刺激政策下，中国经济企稳态势已确立。

--中国央行：开展农村产权抵押贷款试点，发挥信贷政策导向评估

中国人民银行近日召开会议，要求各金融机构要针对农业产业化龙头企业、农民合作社、家庭农场和专业大户等新型农业经营主体的资金需求，积极开展各类农村产权的抵押贷款创新试点。

--中国反腐：铲除腐败决不手软，从严治党不是口号--人民日报

中国人民日报周二刊登评论员文章称，从严治党不是口号，惩治腐败没有例外。任何人不论权力大小、职务高低，只要触犯党纪国法，都要严肃查处，党内决不允许有腐败分子藏身之地，军中也决不允许有腐败分子藏身之地，任何人都不能心存侥幸。

--中国经济：上海自贸区修订负面清单，特别管理措施缩减至139条

中国上海市政府周二公布上海自由贸易实验区外商投资准入特别管理措施（即负面清单）最新版本，涉及18个行业门类，但条款数量由2013年版的190条，缩减至139条，开放程度进一步提高。

--《焦点》中国存贷比调整一小步，撬动金融市场化改革一大步

饱受中国银行业诟病的75%存贷比监管红线，在实施近20年后终于由银监会做出调整。缩分子、扩分母的口径调整，不单着眼于释放信贷以支持经济的当下需要，亦将推动中国迈出加速推进金融系统市场化的一大步。

--中国房地产：6月百城住宅均价环比跌幅扩大，房价调整深化

最新数据显示中国房价延续调整态势，购房者观望情绪蔓延。中国指数研究院公布的6月百城新建住宅均价环比连续第二个月下跌且跌幅扩大，而易居一手房价格288指数环比连续三个月下跌。

--中国房地产：七家房企上半年销售超500亿元，销售进度有望继续加快

中国专业房地产咨询机构--易居中国 EJ.N 旗下克而瑞信息集团(CRIC)最新报告指出，上半年销售额前十房地产企业入榜门槛同比提高8.4%，前七家房企销售额均超500亿元人民币，预计房企推案进一步加快，多数典型房企能完成全年目标。

--台湾金融：公股金融机构合并确定由兆丰金和第一金主导--财长

台湾财政部长张盛和周二表示，上日已听取第一金控 2892.TW 对公股金融机构整并的报告，确定公股金融机构合并案为〞双轴心〞进行，由兆丰金控 2886.TW 和第一金控主导。

【固定收益】

--中国货币市场：供求平衡但回购利率分化，七天受个别成交价驱动跳涨

跨过季末后首个交易日，中国银行间市场周二资金面供求整体平衡，不过主要回购加权利率 CNREPO=CFXS 走势分化，其中七天期跳升并有望创逾三个月来新高。交易员表示，七天价格上涨主要受个别成交价偏高及需求旺盛支撑。

--中国债市动态：现券收益率和IRS大涨，受正回购再现及PMI走高多重打压

中国银行间债市周二早盘现券收益率和利率互换均大举上行，因公开市场正回购在上周四暂停一次后再度现身，以及稍早官方6月制造业PMI升至六个月高点，诸多不利因素共同打压市场情绪。

--中国新债：国开行周五发行85亿元一年固息债，部分通过农行柜台分销

中国国家开发银行 CHDB.UL 周二公告称，将于周五（4日）通过银行间债券系统招标发行不超60亿元人民币固息金融债，期限一年；此外，还将追加发行至多25亿元，通过商业银行柜台进行分销。

--新债招标：国开行10年债结果罕见落上限，重重利空打击情绪波及一级

中国国家开发银行 CHBD.UL 周二招标的四期增发债，多数均大超预期，尤其是10年期品种落于投标区间上限，令市场大跌眼镜。市场人士表示，早间在正回购再现，银监会存贷比调整以及宏观数据向好等多重利空打压下，现券收益率节节攀高，致一级市场投标情绪大降，中长期国开需求走弱，投标倍数亦创年内低位。

--中国公开市场：正回购重现但单日维持净投放，货币政策不改稳中偏松

半年末时点一过，中国央行公开市场正回购操作继上周四暂停后，周二即又重启，不过规模不大，单日仍维持净投放，显示货币政策稳中偏松的基调应未改变。

--《市场洞察》发债将成中国商业银行放贷扩容利器

市场议论已久的中国银行业存贷比监管终于迈出调整步伐，尽管在计算口径调整方案中，“分母加法”中少了此前预期的同业存单，但“分子减法”中大幅放松与债券相关贷款的核算标准，令人眼前一亮，此举或令发债成为商业银行放贷扩容的利器。

--路透调查：金融机构固定收益部门预期中国7月政策持稳，谨慎看好债市

2014年第七期汤森路透中国固定收益市场展望调查的参与机构预期，央行7月将继续维持存款基准利率及准备金率不变。在经济下行压力仍存背景下，中国央行和欧美央行一样延续宽松政策，加之中东伊拉克和乌克兰危机可能助推资金避险情绪，整体利好中国债市。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘扬升后涨幅回落，大行购汇守卫6.2元关口

中国人民币兑美元 CNY=CFXS 周二早盘大幅走高后，在大行购汇打压下回升幅收窄。中间价继续微涨，盘初市场稍做试探后加速走升，不过中资大行购汇很快在6.1970元处形成阻击，并消化多数升幅。

--离岸人民币：中国农银香港分行三年期宝岛债以3.4%询价--消息

两位消息人士周二透露，中国农业银行 1288.HK 601288.SS 香港分行三年期宝岛债正以3.4%于市场询价。这将是农银香港分行第二度在台湾发行人民币计价债券。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指小幅收升，PMI数据持续回暖市场反应平淡

中国股市沪综指周二小幅收升，今日公布的6月官方制造业PMI续升并创下六个月高点，但市场反应平淡，继续窄幅震荡整理。分析师指出，若后期经济稳增长的压力依然较大，大盘反弹力度将有限。

--中国新股：证监会再发23家IPO预披露名单，11家中小银行集中亮相

中国证监会网站周一晚间公布了最后一批A股首次公开发行（IPO）公司的预披露材料，加上此前披露的618家，目前已有641家企业发布了预披露或预披露更新信息，其中有11家中小型银行集中亮相。

--中国基金：股、债型基金规模二季度回落，货基续增但增幅趋缓--报载

中国证券报旗下金牛理财网统计数据显示，截至周一已披露半年度资产净值数据的基金中， 股票型、债券型等基金规模较去年末与今年一季度水平出现下滑；然而相比之下，货币型基金规模从去年底来一直维持增长态势，不过二季度增速趋缓。

--中港个股：中石化混合所有制改革启动，销售业务引资比例根据市场决定

亚洲最大炼油商--中国石油化工股份有限公司 0386.HK 600028.SS 周二公布混合所有制改革引资方案，拟通过非公开发行的方式，为全资子公司中国石化销售公司引入社会和民营资本，具体引资比例根据市场情况厘定。

--《焦点》中国打击共同基金内幕交易，基金经理纷纷辞职避风头