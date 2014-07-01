更新版 1-台湾债市：五年公债殖利率创五年半高位，因股市创高与担忧邮局卖券

* 台股强攻、担忧邮局卖券令五年公债空头走势未止 * 传金管会将禁止保险业债券投资重分类 * 明日103/6区间料在1.60-1.62%，103/10则在1.20-1.25% (新增交易员说法及细节) 路透台北7月1日 - 台湾五年公债103/10 发行前交易殖利率周二收高，创该期限公债五年半 高位。交易商表示，主要受到台股 再创六年八个月新高、担忧邮局持续释出五年冷券筹码等因素影响 。 五年公债连续图 殖利率收在1.215%，前高为2009年1月7日的1.301%。 继昨日上涨0.93%，台股今日没有稍事休息，大盘指数突破9,400点续创逾六年八个月高位。债市交易商普 遍表示，台股涨势凶猛，颇有一波到顶的意味。纵然国际热钱流入也有利债市短端，但在这一波丝毫没看到债 市有任何受惠之处。 〞股票太强了，台股看起来要攻万点。〞一大型票券商交易员说。 另一证券商交易主管则指出，台股挟着资金行情一路炒上去，但债市短端不但没有受惠，反而五年券殖利 率弹升最多，主要就是市场担心，邮局在7月是不是还会持续释出五年冷券的筹码。 一外商银行交易员称，今日五年券103/10发行前交易殖利率率先弹升，除担心邮局还会调节短券外，也与 传闻主管机关为杜绝保险业藉财报重分类美化财报，决定全面禁止保险业债券等投资项目重分类有关。 一证券商交易主管认为，倘若限定债券投资不得由〞备供出售〞项下转移至〞无活络市场〞，寿险业就将 面临评价压力，一旦殖利率弹升就会吃掉获利，对财报数字势将产生负面影响。 〞这对长券影响最直接，长券一有压力就会牵动短券。〞他说。 经济日报今日报导，为杜绝保险业藉财报重分类美化财报，金管会决定全面禁止保险业债券等投资项目重 分类，即关闭债券投资由〞备供出售〞项下转移至〞无活络市场〞项下的渠道，近期将正式发文。 交易商预估，明日10年公债103/6殖利率区间料在1.60-1.62%，五年公债103/10发行前交易殖利率则看在1 .20-1.25%。 台湾股市周二表现强劲，连续第二天量增收涨，并创逾六年八个月高位。分析师指外资强劲买气带动大 盘一鼓作气走高，后续只要外资不休息，台股明日挑战9,500点已无疑虑。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 10 103/6 +2.61 1.6060 1.5710-1.6060 21.0 5 103/10 +3.20 1.2150 1.1690-1.2150 129.0 *表创该券交易以来殖利率日高 本周全球重要经济事件与数据包括： 7/01(二)：意、法、德、英和欧元区6月制造业PMI、德国6月经季节调整失业数据、欧元区5月失业率、美 国6月制造业PMI终值、美国6月ISM制造业指数、美国6月达拉斯联邦储备银行服务业指数、德国财政部长朔伊 布勒发表讲话； 7/02(三)：欧元区5月PPI、美国6月ADP就业报告、美国6月ISM纽约企业活动指数、美国5月工厂订单和耐 久财订单、美联储主席叶伦在IMF主办的活动上发表演讲； 7/03(四)：中国6月官方非制造业PMI、意、法、德、英和欧元区6月服务业PMI、欧元区5月零售销售、美 国6月非农就业、美国和加拿大5月国际贸易收支、美国6月服务业/综合PMI终值、美国6月ISM非制造业指数、 欧洲央行管委会召开会议，之后宣布利率并召开记者会、欧洲央行总裁德拉吉发表讲话； 7/04(五)：德国5月工业订单、台湾6月外汇存底、美国独立日假期。 30 103/8 没有成交 20 103/7 没有成交 10 103/6 1.6060 5 103/9 1.2100 2 103/1 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校)