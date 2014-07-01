路透调查：金融机构固定收益部门预期中国7月政策持稳，谨慎看好债市

路透北京7月1日 - 2014年第七期汤森路透中国固定收益市场展望调查的参与机构预期，央行7月将继续维持存款基准利率及准备金率不变。在经济下行压力仍存背景下，中国央行和欧美央行一样延续宽松政策，加之中东伊拉克和乌克兰危机可能助推资金避险情绪，整体利好中国债市。

不过，由于银监会存贷比新规等微刺激政策效果将逐渐显现，下半年中国经济表现可能优于预期，通胀亦存上行压力，这使得基本面过度悲观预期可能逐渐修正，从而增加债市投资者谨慎情绪。

调查结果显示，所有参与机构均认为，央行7月仍将维持3%的一年期存款基准利率不变，较上月展望时微升。

同时，逾九成参与机构认为，大型存款类机构法定存款准备金率7月会续稳于20%，较上期展望时略升；但有超过1/4的参与机构预测第三季度会调降至19.5%，亦较上期展望略增。

中国央行6月实施的今年第二次定向下调存款准备金率，在实际操作效果上不亚于一次总量宽松措施。

中国央行2012年曾两度降息，并两次调降存准率，但2013年则保持按兵不动。

调查并显示，7月末10年期国债收益率估值料为4.04%，较6月末实际值下降2个基点(BP)。

2014年第七期展望调查共有50家机构参与。其中银行类参与机构包括中国工商银行 、农业银行 、中国银行 和建设银行 等19家。

证券类参与机构仍为中金公司和中信证券 等11家，保险资产公司类参与机构有人寿资产等10家，包括债券私募基金在内的基金类参与机构10家。

汤森路透于2012年推出中国固定收益市场展望调查，频率为每月一次。调查共涉及八大系列23个关键性指标，包括存款基准利率、准备金率、回购利率、Shibor，以及国债、金融债和信用债收益率，从而可以定量呈现中国固定收益市场的未来变化趋势。(完) (发稿 康熙泽/徐永；审校 张喜良)